Ursache für die Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel im August 2023 war ein Radscheibenbruch.

Bei den Räderrissen handelt es sich um ein systematisches Problem.

Zu diesem Ergebnis kommt die Sust in ihrem Abschlussbericht.

Materialermüdungsrisse zeigten sich demnach in den sogenannten LL-Bremssohlen. Um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern, werden Empfehlungen an die Europäische Sicherheitsagentur und an das Bundesamt für Verkehr gerichtet, wie es am Montag in Bern bei der Präsentation des Abschlussberichts durch die Schweizerische Sicherheits­untersuchungs­stelle (Sust) hiess.

Als am 10. August 2023 ein SBB-Zug mit 30 Güterwagen auf dem Weg von Chiasso nach Basel war, brach im Gotthard-Basistunnel ein Teil einer Radscheibe beim elften Wagen weg. Der vordere Teil der Güterwagenformation passierte die Weiche noch in gerader Stellung. Der hintere Teil wurde auf ein Verbindungsgleis geleitet. Dies führte zur Entgleisung und zum Zusammenprall mit der Tunnelquerwand. Verletzt wurde niemand.

Legende: Der Güterzug entgleiste Anfang September 2023 im Gotthard-Basistunnel. KEYSTONE / Urs Flueeler

Schon in ihrem Zwischenbericht vom September 2023 hatte die Sust bestätigt, dass ein Radbruch zur schweren Entgleisung des Güterzugs geführt hatte.