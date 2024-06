Explosionen in Nussbaumen AG: Polizei geht von Unfall aus

Unfall in Tiefgarage

Mehrere Explosionen in einer Tiefgarage in Nussbaumen AG haben am Donnerstagabend zwei Todesopfer gefordert.

Elf Personen wurden leicht verletzt. Sie erlitten mehrheitlich Rauchvergiftungen. Die Bewohner mehrerer Hochhäuser wurden evakuiert.

Die Polizei geht von einem Unfall aus – eine Straftat oder gar ein Anschlag könne ausgeschlossen werden, sagt die Aargauer Kantonspolizei zu SRF.

In der Nacht sind gemäss Kantonspolizei Aargau die Löscharbeiten erfolgreich beendet worden und es wurde mit ersten Massnahmen zur Sicherung der Tiefgarage begonnen. In der Garage herrscht demnach grosses Chaos und es gibt immensen Sachschaden. Teile der Garage sind einsturzgefährdet

Die Explosionen ereignete sich am Donnerstagabend um 19 Uhr. Über der in der Nähe von Baden liegenden Gemeinde stieg zunächst eine grosse pilzförmige Wolke auf, die weitherum zu sehen war. Die Detonationen waren bis weit über die Gemeinde hörbar, wie verschiedene Quellen gegenüber SRF bestätigten. Sie haben sich im Bereich einer Tiefgarage ereignet, wie die Kantonspolizei Aargau am späteren Abend vor Ort weiter informierte. Nach den Explosionen griff ein Brand auf mehrere Stockwerke eines Wohnblocks über.

Mehrere Feuerwehren und Rettungsdienste sowie drei Helikopter waren bis spät im Einsatz. Die Löscharbeiten waren vor Mitternacht beendet, die Bergungsarbeiten liefen weiter, wie es hiess.

Über 100 Bewohnerinnen und Bewohner von sechs mit der Tiefgarage verbundenen Hochhäusern seien evakuiert worden. Die meisten hätten im Lauf des Abends in ihre Wohnungen zurückkehren können. Von den anderen fanden viele bei Verwandten und Freunden Unterschlupf, wie die Polizei informierte. Für einige organisierte die Gemeinde eine Notunterkunft. Die zwei getöteten Personen seien in der Tiefgarage gefunden worden.

00:40 Video Helikopter kreisen über dem Markthof in Nussbaumen AG Aus SRF News vom 13.06.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Weil Drohnen die Helikopter behinderten, forderte die Polizei alle Piloten dringend auf, ihre Fluggeräte auf den Boden zu holen. Wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Aargau erklärte, flogen die Helikopter nicht nur Rettungseinsätze, sondern dienten der Feuerwehr auch zur Aufklärung aus der Luft. Die Brandursache war am Abend unbekannt. Die Strasse Ennetbaden-Obersiggenthal war gesperrt. Es wurde empfohlen, das Gebiet in Nussbaumen grossräumig zu umfahren, auch um den Rettungseinsatz nicht zu behindern.