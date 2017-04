Münsterlingen (TG)

Psychiater und Klinikleiter Roland Kuhn testete von 1950 bis Mitte der Siebzigerjahre an über 1600 Menschen dutzende nicht zugelassene Medikamente. Betroffen waren auch Verdingkinder. Eine historische Aufarbeitung läuft und wird voraussichtlich 2018 abgeschlossen sein. Den Auftrag für die Studie gab der Kanton Thurgau.



Zürich

In der Psychiatrischen Klinik Burghölzli wurden von 1950 bis 1980 dutzende Medikamente getestet, betroffen waren rund 1000 Patienten. Eine Aufarbeitung im Auftrag der Kantonsregierung läuft und soll 2018 abgeschlossen sein.



Herisau (AR)

In der Psychiatrischen Klinik Herisau testeten die Ärzte zwischen 1957 und 1958 ein nicht zugelassenes Medikament an 18 Patienten. Das getestete Medikament löste heftige Nebenwirkungen aus, eine Patientin starb während des Tests. Bisher sind keine weiteren Fälle von Medikamententests in Herisau bekannt.