Das ambitionierte Logistikprojekt einer unterirdischen Transportbahn durch die Schweiz ist wahrscheinlich gescheitert.

Eine Umsetzung sei zum jetzigen Zeitpunkt «betriebswirtschaftlich nicht vertretbar», heisst es in einer Mitteilung von Cargo Sous Terrain.

Man passe deshalb Fokus und Organisation an, was zu mehr als zehn Entlassungen führe.

Man habe im Frühling gemerkt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eine private Finanzierung des Baus «nicht verlässlich absichern», so die Mitteilung.

Damit Cargo Sous Terrain funktionieren könne, brauche es eine stabile Partnerschaft mit Bund, Kantonen und Städten. Das Projekt müsse «politisch verankert sein und gemeinsam umgesetzt werden». Diese Voraussetzungen seien aber derzeit nicht erfüllt.

Visionäres Projekt Box aufklappen Box zuklappen Das Projekt Cargo Sous Terrain sollte die Verkehrsprobleme der Zukunft lösen und die Lastwagenflut eindämmen. Güter sollen in 20 bis 40 Metern Tiefe mit automatisierten Wagen quer durch die Schweiz transportiert werden. Entlang der Tunnelstrecke waren Verladestationen geplant. Die erste Teilstrecke sollte zwischen Härkingen SO und Zürich gebaut werden und 2031 den Betrieb aufnehmen. Bis 2045 sollte das Netz auf 500 Kilometer ausgeweitet werden – zwischen Boden- und Genfersee.

Man wolle mit dem erarbeiteten Wissen Angebote für den Bereich Citylogistik machen. Diese seien unmittelbar nachgefragt.