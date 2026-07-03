Im Tierschutzfall Ramiswil SO hätten nicht alle der 122 Hunde eingeschläfert werden müssen, sagt eine externe Untersuchung.

Bei 99 Hunden war der Entscheid richtig, bei den übrigen Tieren sei «keine genügend differenzierte Triage vorgenommen worden».

Der Fall hatte im November schweizweit für Schlagzeilen gesorgt.

Der Bericht attestiert dem Solothurner Veterinärdienst aber professionelles Handeln – allerdings auch einen sehr «administrativ geprägten Vollzug».

Im November 2025 beschlagnahmte der Solothurner Veterinärdienst 122 Hunde, 43 Pferde sowie zwei Ziegen auf einem Hof in Ramiswil. Die Hunde wurden vor Ort getötet, die anderen Tiere kamen an andere Orte, 32 Pferde wurden versteigert.

Nach Fragen und Kritik von verschiedenen Seiten leitete der Kanton Solothurn eine externe Untersuchung ein. Der Untersuchungsbericht liegt nun vor.