Der Kanton Solothurn lässt den Tierschutzfall von Ramiswil extern untersuchen.

Dabei sollen unter anderem die Hintergründe transparent und neutral überprüft werden.

Der Tierschutzfall in Ramiswil SO, bei dem über hundert Hunde eingeschläfert worden sind, wird extern aufgearbeitet. Dies hat die Solothurner Regierungsrätin Sibylle Jeker (SVP) veranlasst, wie ihre Direktion mitteilte.

Legende: Symbolbild: Über 100 Hunde mussten, aufgrund ihres schlechten Zustands, eingeschläfert werden. Keystone/MICHAEL KUPFERSCHMIDT

Im Rahmen der Aufarbeitung sollen der genaue Hergang und die Vorgeschichte sowie die vom Veterinärdienst ergriffenen Massnahmen geprüft werden, wie es heisst. Die Überprüfung erfolge im Sinne einer «transparenten und neutralen» Aufarbeitung.

Legende: Der abgelegene Hof in Ramiswil SO, auf dem der Vorfall stattfand. SRF

Bei einer Hofräumung in der Solothurner Gemeinde am Donnerstag und Freitag vergangener Woche waren mehrere Dutzend Pferde, rund 120 Hunde sowie zwei Geissen beschlagnahmt worden. Über hundert der Hunde wurden eingeschläfert, weil sie sich in einem zu schlechten Zustand befanden. Die Halterin der Tiere wurde wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.