Das Oberlandesgericht in Frankfurt verurteilt den Schweizer Spion Daniel M. zu 22 Monaten Haft bedingt. Der Schweizer war im April 2017 in Frankfurt verhaftet worden. Weil die Untersuchungshaft so lange dauerte, ist Daniel M. per sofort auf freiem Fuss. Er plant zurück in die Schweiz zu kommen.

Der ehemalige Zürcher Polizist hatte bereits am zweiten Prozesstag vor rund drei Wochen ein Geständnis abgelegt. Anklage und Verteidigung hatten sich im Lauf des Prozesses auf ein abgekürztes Verfahren geeinigt. Daniel M. wurde offiziell für schuldig befunden, dass er zwischen 2011 bis 2014 für den Schweizer Nachrichtendienst NDB gearbeitet hat.

Offene Fragen in der Schweiz

In der Schweiz erwartet den ehemaligen Polizisten aus Zürich ein Verfahren der Bundesanwaltschaft. Die Geschäftsprüfungsdelegation arbeitet den ganzen Fall auf und wird im Frühling einen Bericht vorlegen. Es geht dabei um die Rolle des Nachrichtendienstes und der Bundesanwaltschaft.

Der Spionagefall