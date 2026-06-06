Der 47-Jährige stürzte kurz nach dem Start ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Die Gründe für den Absturz sind bislang noch ungeklärt.

Der Mann war kurz nach 17 Uhr zusammen mit einem 37-Jährigen im Gebiet Chüefad auf rund 2080 Metern Höhe gestartet. Der 47-Jährige flog als Erster los und stürzte kurz nach dem Start ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Die Gründe für den Absturz sind bislang noch ungeklärt.

Legende: Die alpine Einsatzgruppe der St. Galler Kantonspolizei im Einsatz (Symbolbild). kapo sg

Die Rega barg den in Deutschland wohnhaften Mann. Die Alpine Einsatzgruppe der St. Galler Kantonspolizei untersucht den Vorfall unter der Leitung der Bundesanwaltschaft.

Bereits zweiter tödliche Unfall in einer Woche

Es handelt sich bereits um den zweiten tödliche Wingsuit-Unfall in der laufenden Woche. Am Donnerstag ist ein 29-jähriger Wingsuit-Pilot im Unterwallis ums Leben gekommen.