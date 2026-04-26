Impressum
SRF Investigativ
Stefanie Hasler, Conradin Zellweger, Philippe Odermatt (Recherche), Nina Blaser (Projektleitung)
Storytellingdesk
Jonas Glatthard (Redaktion), Balz Rittmeyer (Interaction-Design), Marina Kunz, Ida Künzle (Design)
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Radio SRF 1, Nachrichten, 25.04.2026, 7:00 Uhr ; srf