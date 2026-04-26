 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Velojagd durch Europa Bern – Moskau einfach: Hier landet Ihr gestohlenes Velo

26.04.2026, 09:30

Teilen

Artikel wird geladen...

Impressum

Box aufklappen Box zuklappen
Illustration mit einem Fahrrad vor einer Karte
Legende: SRF

SRF Investigativ

Stefanie Hasler, Conradin Zellweger, Philippe Odermatt (Recherche), Nina Blaser (Projektleitung)

Storytellingdesk

Jonas Glatthard (Redaktion), Balz Rittmeyer (Interaction-Design), Marina Kunz, Ida Künzle (Design)

Radio SRF 1, Nachrichten, 25.04.2026, 7:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)