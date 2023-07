Jeden letzten Freitag im Monat treffen sich dutzende Velofahrerinnen und Velofahrer und fahren gemeinsam durch die Stadt. Es geht darum, dem motorisierten Verkehr auf Augenhöhe zu begegnen und mit einer «kritischen Massen» ein Teil des Verkehrs zu werden. Deshalb sehen sich die Teilnehmenden auch nicht als eine Demonstration. Die Critical Mass versteht sich als «spontane Bewegung», ein Organisationsteam gibt es nicht.

Die Critical Mass ist eine globale Bewegung. Sie findet in verschiedenen Städten wie Barcelona, New York oder Berlin statt – immer am letzten Freitag im Monat.