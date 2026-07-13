Wer an beruflich bedingtem Hautkrebs leidet, erhält bessere Leistungen als «normal» Erkrankte. Weil die Unfallversicherung für die Behandlung aufkommt, entfallen etwa Franchise und Selbstbehalt.

Die UV-Strahlung ist in den letzten Jahrzehnten aggressiver geworden. Entsprechend nimmt auch die Zahl der Hautkrebserkrankungen zu. Denn UV-Strahlung gilt als Hauptursache für Hautkrebs.

Wer als Gärtner, Dachdecker oder Gleisbauer arbeitet, ist besonders gefährdet, da diese Berufsgruppen der Sonne stark ausgesetzt sind.

Besonders exponierte Berufe Box aufklappen Box zuklappen Gärtnerinnen und Gärtner

Fassadenbauerinnen und Fassadenbauer

Gebäudehüllenspezialistinnen und -spezialisten

Maurerinnen und Maurer

Gerüstbauerinnen und Gerüstbauer

Strassenbauerinnen und Strassenbauer

Forstwartinnen und Forstwarte

Mitarbeitende im Strassenunterhalt

Landwirtinnen und Landwirte Für die Anerkennung als Berufskrankheit ist jedoch nicht die Berufsbezeichnung entscheidend, sondern die tatsächliche UV-Exposition. Es wird immer im Einzelfall geprüft, wie lange und wie stark jemand während der Arbeit der Sonnenstrahlung ausgesetzt war. Quelle: Suva

Was viele nicht wissen: Wer über Jahre im Freien gearbeitet hat, kann Hautkrebs unter Umständen als Berufskrankheit anerkennen lassen.

Warum eine Berufskrankheit vorteilhafter ist

Das hat handfeste Vorteile: Bei Berufskrankheiten zahlt die Unfallversicherung die Behandlung. Entsprechend entfallen Franchise und Selbstbehalt. Zudem richtet die Unfallversicherung ein Taggeld aus, wenn die erkrankte Person während der Behandlungen nicht arbeiten kann.

Legende: Eine Ärztin kontrolliert Muttermale eines Bauarbeiters im Rahmen einer Kampagne zum Thema «Sonnenschutz am Arbeitsplatz» in Wien. APA/GEORG HOCHMUTH

Wer wegen der Krebserkrankung langfristig nicht mehr so viel oder gar nicht arbeiten kann, bekommt von der Unfallversicherung eine zusätzliche Invalidenrente. Die Unfallversicherung zahlt auch Integritäts­entschädigungen oder Hilflosenentschädigungen.

Unbedingt melden

Es ist deshalb wichtig, eine Erkrankung der Unfallversicherung zu melden. «Viele Betroffene wissen nach wie vor nicht, dass Hautkrebs durch langjährige UV-Belastung bei der Arbeit als Berufskrankheit anerkannt werden kann», sagt Roland Krischek, Fachexperte UV-Schutz bei der Schweizerischen Unfallversicherungs­anstalt (Suva). «Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus.»

So schützen Sie sich Box aufklappen Box zuklappen Arbeitgeber sind verpflichtet, geeignete Schutzmassnahmen kostenlos bereitzustellen. Intensive Sonne zwischen 11 und 15 Uhr meiden

Kopfbedeckung mit Stirnblende und Nackenschutz tragen

Langärmelige und UV-schützende Arbeitskleidung tragen

Regelmässig Sonnencreme (mind. LSF 30) auftragen und dabei insbesondere Stirn, Ohren, Nase, Lippen und Nacken nicht vergessen Quelle: Suva

Wer seinen Hautkrebs meldet, schafft die Voraussetzung für eine Prüfung durch die Versicherung: Entscheidend sind die Art des Krebses und die UV-Exposition am Arbeitsplatz.

Anstieg mit Fragezeichen

Obwohl vielen Betroffenen diese Möglichkeit nicht bekannt ist, haben die anerkannten Fälle von beruflich bedingtem Hautkrebs in den vergangenen Jahren laut Suva deutlich zugenommen. «Immer mehr Menschen melden Hautveränderungen ihrer Unfallversicherung», sagt Krischek.

Haben sich die Vorteile einer Einstufung als Berufskrankheit also doch herumgesprochen, sodass es zu einer Verschiebung der Fälle von der Kranken- zur Unfallversicherung kommt?

Weder die Suva noch das Bundesamt für Gesundheit können das klar beantworten, da ihnen keine entsprechenden Daten vorliegen. «Wir führen es in erster Linie auf die gestiegene Sensibilisierung zurück», sagt Krischek. Gleichzeitig sei jedoch bekannt, dass heller Hautkrebs in der Bevölkerung insgesamt zunehme. «Welchen Anteil die beiden Faktoren jeweils haben, lässt sich mit unseren Daten nicht beziffern.»