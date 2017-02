Nach den Ausschreitungen auf der Schützenmatte sieht sich die Berner Reitschule «einmal mehr» als Austragungsort «gesellschaftlicher Konflikte». Das Kulturprogramm vom Samstagabend habe «relativ ungestört» stattfinden können.



Obwohl die Reitschule sowohl am Freitag wie am Samstag über Stunden «von der Polizei quasi eingekesselt war», hätten sich die Gäste im Inneren der Reitschule «beeindruckend ruhig» verhalten, teilte die Mediengruppe Reitschule mit.



Während Neubrück- und Schützenmattstrasse «in Rauch- und Tränengasschwaden untergingen», habe sich das Personal um verletzte und verängstigte Personen gekümmert, Besucher aus dem Perimeter begleitet, Vorbereitungen zur Brandbekämpfung getroffen und den Betrieb aufrecht erhalten.



Zu den Ausschreitungen vom Wochenende äusserte sich die Mediengruppe nicht direkt. «Seit jeher appelliert die Reitschule an die Vernunft aller Akteure und fordert den Respekt gegenüber der körperlichen und psychischen Integrität unserer Mitmenschen», heisst es in der Mitteilung.



Inhaltlich solidarisiert sich die Reitschule - «selbst das Ergebnis einer Hausbesetzung» - jedoch ausdrücklich mit der Forderung nach mehr Freiräumen. «Es ist wichtig, dass in Bern besetzte und anderweitig genutzte Freiräume möglich sind.»