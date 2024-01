Die Vorbereitungen für die spektakuläre Bergung eines Dampfschiffs aus dem Bodensee laufen. Im März soll es so weit sein.

Seit über 90 Jahren liegt der Raddampfer «Säntis» in 210 Metern Tiefe auf dem Grund des Bodensees. Davor war das Schiff 41 Jahre lang auf dem See in Betrieb gewesen, ehe es versenkt wurde – es wurde ausgemustert.

Auseinanderschrauben und entsorgen wäre zu teuer gewesen. Jetzt soll die «Säntis» als Ausstellungsstück ein zweites Leben erhalten. Ein aufwändiges Unterfangen, das mitten in den Vorbereitungen steckt.

Ein erster Bergungsversuch ist für Mitte März geplant. Bis dahin gibt es noch viel zu tun. Silvan Paganini und sein Team tüfteln und testen seit Monaten, wie das Schiff zurück an die Oberfläche geholt werden könnte.

So soll die Bergung funktionieren

1 / 2 Legende: Mithilfe eines abgerundeten Gerüsts wird ein Stahlrohr unter dem Wrack hindurchgegraben. Durch das Rohr werden daraufhin Leinen gespült. ZVG 2 / 2 Legende: Danach werden an diesen Leinen Hebesäcke angebracht, die mit Luft gefüllt sind. Diese Hebesäcke sollen das Schiff an die Oberfläche heben. ZVG

Ein abgerundetes Gerüst wird neben das Wrack auf den Seeboden gestellt. Stahlrohre graben sich daraufhin mithilfe des Gerüsts unter dem Wrack hindurch. Für die Bergung müssen mehrere Seile durch den Seeboden unter dem Schiff hindurch gepresst werden; dafür ist ein Spülsystem nötig, das momentan getestet wird. An die Leinen sollen dann Hebesäcke eingehakt werden, die mit Luft gefüllt sind.

Beim Test vor der Werft in Romanshorn überprüft Silvan Paganini, der Präsident des Schiffsbergevereins persönlich, wie erfolgreich dieser war. Wie weit ist die Leine durch das Stahlrohr gespült worden? Wie gut hat sich die Lanze in den Seeboden gegraben? «Es lief gut. Die Lanze grub sich in den steinigen Grund. Wenn es hier geht, geht es draussen auch», sagt Paganini.

Testphase in Romanshorn

1 / 2 Legende: Das gebogene Stahlgerüst wird probehalber in den See gelassen. Am Gerüst angebracht ist die Lanze, das Stahlrohr, durch welches die Leinen unter das Schiff gezogen werden sollen. SRF/Philipp Inauen 2 / 2 Legende: Vereinspräsident Silvan Paganini schaut mit Taucheranzug und Sauerstoffflasche selbst, wie erfolgreich der Test war. SRF/Philipp Inauen

Draussen? An der Stelle, an der das Schiffswrack liegt, ist der Grund – 210 Meter unter der Wasseroberfläche – nicht steinig, sondern schlammig. Es ist für die Lanze also einfacher, die Leinen unter dem Schiff durchzubringen.

Ob es wirklich klappt, ist unklar. Es ist die Rede von einem Bergungsversuch. Silvan Paganini sagt: «Dieses Projekt ist wie der Mount Everest. Man kann ihn anschauen, planen, trainieren. Aber schliesslich muss man ihn besteigen, um zu wissen, ob man es schafft.» So wird er auf der Webseite des Schiffsbergevereins zitiert.

Die DS Säntis

1 / 3 Legende: 1892 kam das Dampfschiff Säntis in Betrieb. Seinen Heimathafen hat das Schiff in Romanshorn (TG). ZVG 2 / 3 Legende: Daraufhin war der Raddampfer 41 Jahre lang auf dem Bodensee unterwegs. Bis zu 400 Personen fanden darauf Platz. ZVG 3 / 3 Legende: Am 2. Mai 1933 wurde die DS Säntis im Bodensee vor Romanshorn versenkt. Mit Schweizerfahne und einer Rauchfackel im Kamin. ZVG

Dass der Verein diesen Aufwand auf sich nimmt und das Schiff aus dem See holen will, ist nicht unumstritten. Laut Experten ist der Dampfer im Wasser besser konserviert als an der Luft.

Silvan Paganini sagt dazu: «Nach Einschätzung einiger Experten ist das so. Wenn aber nur wir die ‹Säntis› mit dem Tauchroboter anschauen können, ist das eigensinnig.»

Man wolle das Schiff allen Leuten zugänglich machen, so Paganini weiter. «Bevor es irgendwann ein grosser Quaggamuschel-Berg ist.» Damit dies nicht passiert, sind im Budget 200'000 Franken festgelegt. Alleine die Hebesäcke kosten über 40'000 Franken. Das Projekt wird über Spenden finanziert.

Kamine als Testobjekte

Den Leuten das alte Dampfschiff zeigen – dafür sind aber auch Tests notwendig. In der Halle am Romanshorner Hafen wird die Konservierung an zwei Kaminen getestet. Diese wurden vom Verein bereits einige Monate zuvor aus dem See geholt. Die 90 Jahre im Wasser haben dem Kamin zugesetzt.

Freiwillige schleifen und malen nun, um das Material zu schützen. So soll es dann auch beim ganzen Schiff funktionieren. Am Kamin wird getestet, ob und wie das funktioniert und was das beste Vorgehen ist.

Legende: In der Werfthalle wird der alte Kamin der «Säntis» auf Vordermann gebracht. SRF/Philipp Inauen

Dereinst soll die «Säntis» auf einer Wiese am Hafen aufgestellt werden. Ob es wie geplant ein Teil eines Spielplatzes wird, ist noch unklar. Bestaunt werden kann der über 130-jährige Raddampfer dann aber bestimmt.