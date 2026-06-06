Kein Durchblick bei den Abstimmungen? – fünf Angebote, die helfen

Das Abstimmungsbüchlein flattert in Ihren Briefkasten – die Abstimmungen stehen wieder an. Doch für Sie ist das Büchlein zu dick, zu umständlich, zu kompliziert oder einfach zu analog? Fünf Alternativen für Ihren Überblick:

Voteinfo

Auf der bundeseigenen App Voteinfo ist das Abstimmungsbüchlein digital ersichtlich – falls es mal verloren gegangen sein soll oder Sie sich unterwegs informieren wollen, ohne alle Unterlagen mittragen zu müssen. Hier sind auch alle kantonalen und kommunalen Abstimmungsvorlagen inklusive Verlautbarungen der Behörden einsehbar.

Das gute alte Abstimmungsbüchlein Box aufklappen Box zuklappen Legende: Vizekanzler der Bundeskanzlei Walter Buser informiert 1975 an einer Medienkonferenz über die Neugestaltung der Abstimmungsinformationen des Bundes. KEYSTONE/Str Der Bundesrat ist verpflichtet, nationale Abstimmungsvorlagen sachlich zu erläutern und sowohl das Pro- als auch das Kontra-Lager darzulegen. Das tut er mittels Abstimmungsbüchlein, das von der Bundeskanzlei in Zusammenarbeit mit den Departementen verfasst wird. Die freie Willensbildung soll dabei garantiert sein, indem die Behörden vor Abstimmungen vollständig, sachlich, transparent und verhältnismässig kommunizieren müssen. Wie entsteht das rote Abstimmungsbüchlein überhaupt? Hier erfahren Sie mehr.

Die App Voteinfo bündelt sämtliche offiziellen Informationen auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene. Sie können Ihren Kanton und Ihre Gemeinde auswählen und unter den Favoriten speichern. Push-Benachrichtigungen informieren Sie, sobald neue Unterlagen oder Erklärvideos veröffentlicht werden und erinnern Sie an die Fristen kurz vor dem Urnengang.

Easyvote

Mit Easyvote setzt sich der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) das Ziel, ein einfach verständliches und politisch neutrales Angebot für junge Erwachsene zur Verfügung zu stellen – unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung.

Gleichzeitig soll Easyvote helfen, die Komplexität politischer Prozesse verständlicher zu machen. Easyvote umfasst unter anderem Erklärvideos und Infografiken zu nationalen und regionalen Abstimmungsvorlagen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. So entstehen die unverkennbaren Videos von Easyvote. Bildquelle: KEYSTONE/Christian Beutler. 1 / 3 Legende: So entstehen die unverkennbaren Videos von Easyvote. KEYSTONE/Christian Beutler

Bild 2 von 3. Ein Zeichner illustriert die Themen und wird dabei von oben von einer Kamera gefilmt. Bildquelle: KEYSTONE/Christian Beutler. 2 / 3 Legende: Ein Zeichner illustriert die Themen und wird dabei von oben von einer Kamera gefilmt. KEYSTONE/Christian Beutler

Bild 3 von 3. Und so sieht es dann animiert im Video aus. Bildquelle: Easyvote. 3 / 3 Legende: Und so sieht es dann animiert im Video aus. Easyvote Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Ergänzend betreibt Easyvote die App Votenow, deren Inhalte in mehrere Landessprachen übersetzt werden. Mithilfe eines Fragebogens können Sie dort herausfinden, ob Sie einer Vorlage eher zustimmen oder Sie ablehnen.

Parteiparolen und Kampagnen

Sie können sich auch direkt auf den Webseiten von Parteien und Verbänden informieren. Dort finden Sie deren Argumente zu den Vorlagen.

«Demokratie erklärt» Box aufklappen Box zuklappen SRF widmet sich mit «Demokratie erklärt» jeden Abstimmungssonntag einem inhaltlichen Schwerpunkt. Für den 14. Juni 2026 rückt die «Abstimmungsflut» in den Fokus: Wie viele Vorlagen sind zu viele? Wann wird Mitbestimmung zur Überforderung – und wo liegen die Grenzen der Demokratie? Mehr dazu gibt es auf der Übersichtsseite zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026 und am Abstimmungssonntag selbst auf Radio SRF 4 News und im Abstimmungsstudio auf SRF 1.

Die Parteien legen ihre Haltung jeweils an der Delegiertenversammlung fest: Sie entscheiden, welche Vorlagen sie unterstützen und welche sie ablehnen.

Für viele Volksinitiativen gibt es zudem eigene Kampagnen-Webseiten. Dort stellen die Initiantinnen und Initianten ihre Argumente vor und nennen Unterstützerinnen und Unterstützer.

Wahlentscheidungen treffen – mit Smartvote Box aufklappen Box zuklappen Zu den eidgenössischen Wahlen, aber auch innerhalb einer Legislatur stehen für das Schweizer Stimmvolk immer wieder Wahlentscheide an. So tritt beispielsweise eine Ständerätin vorzeitig zurück oder auf kantonaler Ebene werden Kantons- und Regierungsräte gewählt. Smartvote hilft bei der Entscheidung. Auf der Plattform füllen Sie einen Fragebogen aus und sehen danach, welche Parteien und Politikerinnen und Politiker Ihren politischen Positionen am nächsten stehen. Hier geht es zu Smartvote.

Swissvotes

Auf Swissvotes finden Sie die umfassendste Datenbank zu den Volksabstimmungen. Die Webseite sammelt zu jeder Vorlage Originaldokumente, Analysen und Informationen, wie es zur Abstimmung gekommen ist, wie lange das Parlament darüber debattiert hat, welche Parolen grössere Interessengruppen beschlossen haben und so weiter.

Legende: Was soll ich bloss abstimmen? Ja oder Nein? Oder soll ich mich doch enthalten? KEYSTONE / Laurent Gillieron

Die Datenbank wurde von Politikwissenschaftlern der Universität Bern in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden ins Leben gerufen. Swissvotes wird von der Schweizerischen Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften finanziert.

SRF und andere Medien

Radio- und Fernsehsender, Zeitungen sowie Onlineportale berichten im Vorfeld breit über Abstimmungen – mit Übersichten, Erklärvideos und Grafikartikeln.

Auch SRF News bietet online eine umfangreiche Berichterstattung: Auf www.srf.ch/abstimmungen finden Sie jederzeit die aktuellsten Inhalte zum nächsten Abstimmungssonntag. Neben den eidgenössischen Vorlagen finden Sie dort auch Informationen zu Ihrer Region.