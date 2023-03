Brand in Fabrik vernichtet 11'000 Greyerzer-Laibe

Der Brand eines Gebäudekomplexes mit Käselager vom Donnerstag in Vuisternens-en-Ogoz FR hat 11'000 Laibe Greyerzerkäse zerstört.

Ebenfalls betroffen ist ein Verpackungsunternehmen, das 24 Angestellte vorübergehend nicht mehr beschäftigen kann.

Am Freitag gab es immer noch kleine Brandherde.

Die Räumlichkeiten seines Unternehmens seien zerstört, sagte ein Vertreter der Firma Innopac an einem von der Freiburger Kantonspolizei organisierten Medientermin. Dieser fand vor dem stark beschädigten Gebäudekomplex statt, der 200 auf 300 Meter misst. Darin war am Donnerstagmittag ein Brand ausgebrochen.

Grossbrand in Fabrik

Sieben Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchvergiftung betreut werden, 25 wurden evakuiert. Der Bund rief die Bewohner des Dorfes via Alertswiss-Handy-Applikation auf, ihre Fenster geschlossen zu halten. Auch sollten sie den Wasserverbrauch einschränken. Kilometerweit zu sehen war am Donnerstag die Rauchsäule über dem Gebäude. Die Brandursache ist weiterhin unbekannt.

Kein Versorgungsengpass beim Greyerzer

Am Freitag gab es immer noch kleine Brandherde, zu denen die Feuerwehr wegen des eingebrochenen Dachs nicht vorrücken konnte. Die am Vortag in der Umgebung wahrgenommenen Explosionen stammten von Fotovoltaik-Pannels, welche der Brand zerstörte.

Laut einem Vertreter der Firma Mifroma gehören 6000 der zerstörten Käselaibe diesem Unternehmen, das unter dem Dach der Migros-Gruppe geschäftet. Die Versorgung der Migros mit Greyerzer sei gesichert, sagte der Vertreter. Besitzer der weiteren zerstörten 5000 Käselaibe sind andere Käsereien.