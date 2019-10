3:31

Wahlbeteiligung wieder gesunken

An den Nationalratswahlen haben sich weniger Personen als vor vier Jahren beteiligt. Die Quote betrug diesmal 45.1 Prozent. Die Beteiligung ging damit im Vergleich zur Parlamentswahl im Jahr 2015 um 3,4 Prozentpunkte zurück. Die Wahlbeteiligung in der Schweiz ging damit nach einer Stabilisierung bei den Wahlen 2007 und 2015 nun erneut zurück, wie aus den vom Bundesamt für Statistik BFS publizierten Schlussergebnissen hervorgeht.

In allen Kantonen des Landes mit Ausnahme von Appenzell Innerrhoden gingen bei der aktuellen Wahl im Vergleich mit vor vier Jahren weniger Wähler an die Urnen. Den stärksten Rückgang verzeichnete in der französischsprachigen Schweiz der Jura. In der Deutschschweiz verbuchte Uri den grössten Rückgang. Am höchsten war die Wahlbeteiligung traditionell in Schaffhausen, wo Wahlpflicht gilt. Am tiefsten lag der Wert in Genf.