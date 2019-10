Bei den Ersatzwahlen in den Regierungsrat hat im ersten Wahlgang keiner der Kandidatinnen und Kandidaten das absolute Mehr erreicht, es kommt deshalb am 24. November zu einem zweiten Wahlgang.

Die FDP Aargau hat am Dienstagmorgen mitgeteilt, dass ihre Kandidatin, Jeanine Glarner, auf den zweiten Wahlgang verzichtet. Später am Tag gab auch Doris Aebi (GLP) ihren Verzicht bekannt.

Am späten Nachmittag informierten auch SP und Grüne an einer gemeinsamen Medienkonferenz über das weitere Vorgehen: Gemeinsam wolle man Yvonne Feri (SP) unterstützen.

Im zweiten Wahlgang kommt es damit wohl zum Zweikampf zwischen Yvonne Feri (SP) und Jean-Pierre Gallati (SVP).

SVP-Grossrat Jean-Pierre Gallati geht als Favorit in den zweiten Wahlgang. Er sicherte sich am Sonntag mit 35 Prozent deutlich am meisten Stimmen. Seine Konkurrentin SP-Nationalrätin Yvonne Feri, erhielt 25 Prozent der Stimmen.

Regierungsratswahlen AG Ergebnisse Kandidierende Ergebnis Jean-Pierre Gallati 63' 830 Yvonne Feri 44'765 Jeanine Glarner 27'940 Doris Aebi 21'882 Severin Lüscher 20'311 Pius Lischer 1345 Vereinzelte 1950

Für den zweiten Wahlgang stellte sich die zentrale Frage: Kann sich Mitte-Links auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten einigen? Kurz nach dem Wahlsonntag wollte sich noch keiner der Kandidierenden in die Karten blicken lassen. Yvonne Feri (SP), Doris Aebi (GLP) und Severin Lüscher (Grüne) warben alle dafür, dass es Sinn machen würde, wenn sie im zweiten Wahlgang noch einmal antreten dürften.

Die Kandidierenden auf einen Blick Bild 1 / 6 Legende: Jean-Pierre Gallati (SVP) Der 53-Jährige ist seit zehn Jahren im Grossen Rat. Der Rechtsanwalt aus Wohlen gilt als Hardliner mit viel Einfluss innerhalb der eigenen Partei. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Yvonne Feri (SP) Die 53-Jährige aus Wettingen gehört zum linken Parteiflügel. Sie wollte bereits vor zwei Jahren in den Regierungsrat, unterlag am Ende jedoch Franziska Roth. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Jeanine Glarner (FDP) Die 35-Jährige politisiert am rechten Rand der Partei und ist Gemeinderätin von Möriken-Wildegg. Mit ihr will die FDP erstmals nach 18 Jahren wieder einen zweiten Regierungssitz erobern. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Severin Lüscher (Grüne) Der 56-Jährige aus Schöftland gehört seit Ende 2012 dem Kantonsparlament an. Der Hausarzt gibt sich als grüner Sachpolitiker. zvg Bild 5 / 6 Legende: Doris Aebi (GLP) Die 54-Jährige aus Schöftland verfügt im Aargau über keinen politischen Leistungsausweis. Aebi hatte aber früher im Kanton Solothurn für die SP politisiert. Sie führt ein Unternehmen in Zürich. zvg Bild 6 / 6 Legende: Pius Lischer Der gelernte Autolackierer und IV-Rentner (Jahrgang 1963) aus Oberrüti ist seit Jahren bei fast allen Wahlen im Aargau mit dabei, jedoch bisher chancenlos. Keystone (Archiv)

Nun haben sich die Parteien aber geeinigt: SP und Grüne gaben an einer gemeinsamen Medienkonferenz am Dienstag bekannt, dass sie Yvonne Feri (SP) unterstützen. Der Kandidat der Grünen, Severin Lüscher, tritt also nicht mehr an. Auch nicht antreten im zweiten Wahlgang wird Doris Aebi (GLP), wie ihre Partei bekannt gab. In einer Medienmitteilung heisst es, dass Doris Aebi ihren Entscheid damit begründe, dass bei zwei Kandidatinnen beide chancenlos wären, weil Jean-Pierre Gallati mit der SVP im Rücken über die stärkste Wählerbasis verfüge.

FDP gab als erste Partei Verzicht bekannt

Auch FDP-Grossrätin Jeanine Glarner verzichtet auf eine erneute Kandidatur. «Ich müsste im zweiten Wahlgang 20 Prozentpunkte aufholen, um Jean-Pierre Gallati zu schlagen. Das ist nicht realistisch», erklärte Glarner gegenüber SRF. «Die Aargauerinnen und Aargauer wollten die SVP offensichtlich nicht abstrafen für ihr Versagen im Gesundheitsdepartement.»

Die 35-jährige Glarner, die am rechten Rand ihrer Partei politisiert, gewann am Sonntag 27'940 Stimmen. Damit lag sie deutlich hinter SVP-Kandidat Jean-Pierre Gallati und auch hinter der SP-Kandidatin Yvonne Feri.