«Ich weiss, dass ich mich in die Herzen gezaubert habe»

Die parteilose Aussenseiterin Gabi Coray wollte 2006 Stadtpräsidentin von Kreuzlingen werden, 2007 wollte sie schon einmal in den Ständerat, 2008 und 2014 kandidierte Coray für den Thurgauer Regierungsrat. 2011 brachte sich Gabi Coray als Kandidatin für den Bundesrat ins Spiel.

Zur Person Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gabi Coray ist 54-jährig.

Sie wuchs in Altstätten (SG) auf.

Gabi Coray absolvierte eine Lehre als Babyartikel- und Spielwarenverkäuferin.

Bei der Heirat 1984 zog sie nach Kreuzlingen.

Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Heute lebt Gabi Coray auf einem Bauernhof in Mauren (TG).

Sie bezeichnet sich selber als Bäuerin, Unternehmerin und «politische Künstlerin».

Politische Ziele

Ihre bisherigen Wahlergebnisse motivieren Gabi Coray wieder anzutreten. Sie will denjenigen eine Stimme geben, die nicht an die Urne gehen und das seien immerhin 60 Prozent. «Ich weiss, dass ich mich in die Herzen gezaubert habe und dass sich die Köpfe geöffnet haben», sagt Coray gegenüber Radio SRF.

Politisch verortet sich Gabi Coray selbst als Mitte-Rechts. Ihre politischen Schwerpunkte setzt sie in einer nachhaltigen Landwirtschaft und in der Mobilitätspolitik.

Wahlchancen

Da Gabi Coray keine Unterstützung einer Partei hat, sind ihre Wahlchancen eher gering. Die bisherigen Wahlergebnisse sind jedoch durchaus Achtungserfolge. Es reichte ihr zu jeweils rund 7000 bis 8000 Stimmen.