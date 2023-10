Am Sonntag finden in 24 Kantonen die Wahlen in den Ständerat statt.

Gewählt werden die Ständevertreterinnen und -vertreter für jeweils vier Jahre nach kantonalem Recht.

Im Durchschnitt sind die 184 Ständeratskandidatinnen und -kandidaten 50 Jahre alt.

Zwanzig Kantone haben zwei Sitze in der kleinen Kammer, die Kantone AI, AR sowie BL und BS respektive NW und OW je einen Sitz. In den meisten Kantonen wird der Ständerat im Majorzverfahren gewählt, Jura und Neuenburg wenden das Proporzverfahren an.

Appenzell Innerrhoden und Obwalden haben ihre Ständeräte bereits bestimmt: Daniel Fässler (Mitte) wurde an der Innerrhoder Landsgemeinde im April gewählt. Der Innherrhoder Ständerat Erich Ettlin (Mitte) wurde in stiller Wahl bestätigt, weil es keine Gegenkandidaturen gab.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nationalratswahlen 2023 Fast 6000 Kandidierende buhlen um einen Sitz im Nationalrat 21.10.2023 Mit Video

Während die grosse Kammer, der Nationalrat, im Politbetrieb zumeist stärker im Fokus steht, gilt der Ständerat mit seinen 46 Sitzen als «Chambre de Réflexion», also als diskreter – und als mächtiger.

Altersspektrum: 22 bis 81 Jahre

Die Gesamtzahl der Kandidierenden für den Ständerat ist mit 184 – Stand Ende September – in etwa gleich hoch wie 2019. Das Gleiche gilt für den Frauenanteil: Rund ein Drittel der Kandidierenden sind Frauen, wie aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hervorgeht.

Im Wahljahr 2023 sind die Ständeratskandidatinnen und -kandidaten im Durchschnitt 50 Jahre alt. Der Älteste ist mit 81 Jahren Alec André Schärer. Der Jurassier tritt für Helvethica an. Der Jüngste ist der 22-jährige Waadtländer Zakaria Dridi von der Partei der Arbeit (PdA). Beide bewerben sich neu für einen Sitz in der kleinen Kammer.

Legende: Die kleine Kammer gilt als «Chambre de Réflexion» – diskret und einflussreich. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Unter den wieder Antretenden ist Hannes Germann (SVP/SH) mit 67 Jahren der Älteste. Germann politisiert seit 21 Jahren im Stöckli und war 2013/14 Ständeratspräsident. Die jüngste Bisherige ist mit 35 Jahren Johanna Gapany (FDP/FR).

Grüne mit jüngsten Kandidaten

Die durchschnittlich jüngsten Kandidaten haben die Grünen. Ihre Bewerberinnen und Bewerber sind im Mittel 42 Jahre alt. Das zweitjüngste Kandidatenfeld hat die SP mit einem Durchschnitt von 47 Jahren.

Bei der FDP beträgt der Altersdurchschnitt 50 Jahre, bei der SVP und der GLP 52 und bei der Mitte-Partei 57 Jahre.

Mehrere Kantone ohne Kandidatinnen

Von den 184 Bewerberinnen und Bewerbern sind rund ein Drittel Frauen. Aargau mit 70 Prozent und Freiburg mit 57 Prozent haben die höchsten Frauenanteile in den Kantonen. In der Waadt liegt der Frauenanteil bei 38.5 Prozent, in Zürich bei rund 33 Prozent und in Bern bei 23.5 Prozent. Gar keine Frauen kandidieren in Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden und Nidwalden für den Ständerat.

Abschliessend ist die Kandidierenden-Liste nicht, da es in mehreren Kantonen keine Anmeldefristen gibt.