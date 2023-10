Legende: Eine Analyse von Martina Inglin, SRF-Korrespondentin Basel / Baselland SRF

Eva Herzog war die klare Favoritin. Ihren beiden bürgerlichen Herausforderern wurden keine Chancen zugestanden. Das ist mit der Dominanz der bisherigen Ständerätin erklärbar – aber auch mit dem lauwarmen Angriff der Bürgerlichen.

Basler Ständeratssitz seit 1967 fest in SP-Hand

Zur Stärke der SP-Politikerin: Herzog erzielte stets Glanzresultate. Den Einzug in den Bundesrat verpasste sie in letzter Minute. Herzog gilt bis weit ins bürgerliche Lager als wählbar. In Wirtschafts- und Finanzfragen politisiert sie am gemässigten Flügel der SP. Ausserdem ist der Basler Ständeratssitz seit 1967 fest in der Hand der SP.

Lauwarme Konkurrenz

Zur Schwäche der Konkurrenz: Mitte-Rechts schickte Balz Herter (Mitte) ins Rennen. Im Wahlkampf konnte er nicht überzeugend darlegen, weshalb er Herzog verdrängen will. Bezeichnend sagte Herter im SRF-Streitgespräch: «Eva Herzog hat im Ständerat vieles gut gemacht.»

Weiter war die Kandidatur der SVP von Anfang an aussichtslos, da die Partei keine Listenverbindung eingehen konnte.