Nach dem ersten Wahlgang liegt SP-Kandidatin Flavia Wasserfallen in Führung. Auf dem zweiten Platz folgt der bisherige SVP-Ständerat Werner Salzmann.

Für den zweiten Wahlgang ebenfalls zugelassen sind Bernhard Pulver (Grüne) sowie Sandra Hess (FDP), Jürg Grossen (GLP), Lorenz Hess (Mitte) und Marc Jost (EVP). Die Stimmbeteiligung lag bei 50.1 Prozent.

Die Kandidierenden müssen bis Dienstag entscheiden, ob sie in den zweiten Wahlgang steigen. Dieser würde am 19. November stattfinden.

Wasserfallen ist «überwältigt» vom Resultat

Flavia Wasserfallen betonte, sie sei im Wahlkampf im ganzen Kantonsgebiet sichtbar gewesen, das habe zum guten Resultat beigetragen. «Ich bin überwältigt und habe nicht mit so einem Resultat gerechnet», sagt sie im SRF-Interview. Mit ihrer Arbeit und ihrer Art habe sie offenbar viele Menschen abholen können.

Legende: SVP-Kandidat Werner Salzmann (rechts) und SP-Frau Wasserfallen liegen für den zweiten Wahlgang in der Spitzenposition. SRF

Ihr härtester Konkurrent, Werner Salzmann, zeigte sich zuversichtlich, dass er die Wahl im zweiten Wahlgang schaffen wird. Er sei «absolut zufrieden» mit seinem Resultat.

«Gutes Abschneiden von Sandra Hess ist überraschend» Box aufklappen Box zuklappen Eine Analyse von Kantonsredaktor Christian Liechti:

Es zeichnet sich ab, was allgemein erwartet wurde: Im Rennen um die beiden Ständeratssitze haben der bisherige Werner Salzmann (SVP) und Flavia Wasserfallen (SP) die Nase vorne. Dies entspricht dem Nationalen Trend dieser Wahlen. Es erstaunt auch nicht, weil die beiden Kandidierenden die wählerstärksten Parteien im Rücken haben. Werner Salzmann konnte zudem vom Bonus des Bisherigen profitieren. Bereits im Vorfeld dieser Wahlen war klar, dass bei 17 Kandidierenden ein zweiter Wahlgang nötig wird. Denn niemand schaffte es im ersten Wahlgang, das absolute Mehr zu erreichen. Überraschend ist das gute Abschneiden von FDP-Kandidatin Sandra Hess. Sie kann für die Verhandlungen für den zweiten Wahlgang auf Platz vier ins Rennen starten. Denn es ist davon auszugehen, dass die Bürgerlichen mit ihr und mit Werner Salzmann den zweiten Wahlgang bestreiten werden.

Flavia Wasserfallen konnte SVP-Salzmann im urbanen Wahlkreis Bern-Mittelland noch überholen: «Links-Grün konnte in der Stadt Bern sehr stark mobilisieren», sagt Politologe Marc Bühlmann.

2. Wahlgang: «Es wird das alte SVP-FDP-Ticket spielen»

Der drittplatzierte Bernhard Pulver zeigte sich sehr zufrieden mit seinem Ergebnis. Stimmenmässig liegt er jedoch deutlich hinter Wasserfallen und Salzmann. Der ehemalige Regierungsrat blieb etwas unter den Erwartungen.

Legende: FDP-Kandidatin Sandra Hess zieht in den 2. Wahlgang ein. Keystone/Alessandro della Valle

Ein schlechteres Resultat als erwartet machte Mitte-Kandidat Lorenz Hess. Er belegt den sechsten Platz und hat fast 30'000 Stimmen Rückstand auf Jürg Grossen (GLP). «Wir haben sicher mehr erwartet», so Lorenz Hess zu SRF.

Was bedeutet dies für den zweiten Wahlgang? Neben Salzmann könnte Sandra Hess nach vorne drängen: «Es wird das alte SVP-FDP Ticket spielen gegen Rot-Grün, das verspricht eine sehr spannende Ausgangslage», so Politologe Bühlmann weiter. Sandra Hess will sich derweil noch nicht in die Karten spielen lassen: «Zuerst müssen wir dann morgen früh einen Schritt zurück machen und die Lage analysieren», so die FDP-Frau.