Ende April gelang Esther Friedli, was vor ihr noch niemand von der SVP geschafft hatte: Sie wurde in den Ständerat gewählt. Nach dem Rücktritt von Paul Rechsteiner (SP) setzte sich Friedli gegen drei Mitkandidatinnen schliesslich deutlich durch.

Kandidierende für den Ständerat im Kanton St. Gallen

Bild 1 / 4 Legende: Esther Friedli (SVP). Seit 2023 im Ständerat. Keystone/Alessandro Della Valle Bild 2 / 4 Legende: Esther Friedli steht ein für eine liberale Wirtschaftspolitik sowie eine restriktive Migrationspolitik. smartvote.ch Bild 3 / 4 Legende: Benedikt Würth (Mitte). Seit 2019 im Ständerat. Keystone/Alessandro Della Valle Bild 4 / 4 Legende: Eingemittet: So sieht Benedikt Würths politisches Profil aus. Am wichtigsten ist ihm eine offene Aussenpolitik. smartvote.ch

Nicht einmal sechs Monate später muss sich Friedli – jetzt mit dem Bisherigen-Bonus – wieder behaupten: An den nationalen Wahlen am 22. Oktober stellt sie sich zur Wiederwahl. Der zweite Bisherige neben Esther Friedli ist Benedikt Würth (Mitte). Der in Rapperswil-Jona wohnhafte St. Galler Rechtsberater ist seit vier Jahren in der kleinen Kammer tätig. Auch er tritt zur Wiederwahl an.

Die Konkurrenz bringt sich in Position. Es gibt Kandidaturen von Arber Bullakaj (SP), Oskar Seger (FDP), Meret Grob (Grüne), Andrin Monstein (GLP), Stefan Hubschmid (Parteifrei SG) und Patrick Jetzer (Aufrecht).

Bild 1 / 12 Legende: Arber Bullakaj (SP). Keystone/Anthony Anex Bild 2 / 12 Legende: Arber Bullakaj setzt sich in seinem politischen Schaffen für einen ausgebauten Sozialstaat ein. smartvote.ch Bild 3 / 12 Legende: Meret Grob (Grüne). ZVG/Patrick Itten Bild 4 / 12 Legende: Meret Grobs politisches Profil sieht so aus: Ausgebauter Umweltschutz und ein ausgebauter Sozialstaat sind ihr besonders wichtig. smartvote.ch Bild 5 / 12 Legende: Stefan Hubschmid (Parteifrei). ZVG Bild 6 / 12 Legende: Stefan Hubschmids Profil: Er setzt sich für eine liberale Gesellschaft und einen ausgebauten Sozialstaat ein. smartvote.ch Bild 7 / 12 Legende: Patrick Jetzer (Aufrecht). Keystone/Ennio Leanza Bild 8 / 12 Legende: Patrick Jetzer ist gegen eine offene Aussenpolitik, aber für eine restriktive Finanzpolitik. smartvote.ch Bild 9 / 12 Legende: Andrin Monstein (GLP). ZVG Bild 10 / 12 Legende: Andrin Monstein steht für einen ausgebauten Umweltschutz, eine offene Aussenpolitik und eine liberale Gesellschaft ein. smartvote.ch Bild 11 / 12 Legende: Oskar Seger (FDP). ZVG/FDP des Kantons St. Gallen Bild 12 / 12 Legende: Für Oskar Seger wichtig sind vor allem eine liberale Wirtschaftspolitik sowie eine offene Aussenpolitik. smartvote.ch

«Die beiden Bisherigen haben in dieser Konstellation sehr gute Karten, wiedergewählt zu werden», schätzt Politologe und HSG-Professor Patrick Emmenegger ein. «Das grosse Feld an Bewerberinnen und Bewerbern könnte aber bedeuten, dass beide Bisherige in einen zweiten Wahlgang müssen.»

Benedikt Würth (Mitte) habe aufgrund seiner politischen Position und seiner Bekanntheit als langjähriger Bisheriger die besseren Chancen, bereits in einem ersten Wahlgang wiedergewählt zu werden.

Nachwuchsarbeit bei anderen Parteien

Schwieriger könne es für Esther Friedli (SVP) werden, so Politologe Emmenegger, weil sie Mühe haben könnte, über ihre Partei hinaus Stimmen zu generieren. «Nichtsdestotrotz: Sie machte diesen Frühling ein gutes Resultat. Die Wiederwahl dürfte wohl auch bei ihr kein Problem sein.»

Legende: Die Bisherigen Benedikt Würth und Esther Friedli bei der Wahl Friedlis im April im St. Galler Pfalzkeller. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die weiteren grösseren Parteien neben Mitte und SVP gehen mit jüngeren Kandidaturen ins Rennen. Andrin Monstein (GLP) ist 31, Meret Grob (Grüne) 28, Arber Bullakaj (SP) ist 37 und Oskar Seger (FDP) 33 Jahre alt. «Für die Parteien ergibt das Sinn», sagt Politikwissenschaftler Patrick Emmenegger. «Einerseits will man im Ständeratswahlkampf präsent sein, andererseits baut man so Leute auf, die sich für höhere Aufgaben empfehlen.»

Auch die Gruppierung Parteifrei SG tritt mit Stefan Hubschmid (39) mit einem Kandidaten unter 40 an, Patrick Jetzer von der Gruppierung Aufrecht ist 50-jährig.

Audio Arber Bullakaj (SP): Porträt und Gespräch 17:25 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 21.09.2023. Bild: SRF/Patrik Kobler abspielen. Laufzeit 17 Minuten 25 Sekunden. Audio Esther Friedli (SVP): Porträt und Gespräch 18:47 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 22.09.2023. Bild: SRF/David Lendi abspielen. Laufzeit 18 Minuten 47 Sekunden. Audio Benedikt Würth (Mitte): Porträt und Gespräch 18:36 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 25.09.2023. Bild: SRF/Martina Brassel abspielen. Laufzeit 18 Minuten 36 Sekunden. Audio Meret Grob (Grüne): Porträt und Gespräch 16:49 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 26.09.2023. Bild: SRF/David Lendi abspielen. Laufzeit 16 Minuten 49 Sekunden. Audio Oskar Seger (FDP): Porträt und Gespräch 18:24 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 27.09.2023. Bild: SRF/David Lendi abspielen. Laufzeit 18 Minuten 24 Sekunden. Audio Andrin Monstein (GLP): Porträt und Gespräch 17:55 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 28.09.2023. Bild: SRF/Martina Brassel abspielen. Laufzeit 17 Minuten 55 Sekunden. Audio Patrick Jetzer (Aufrecht): Porträt 04:33 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 29.09.2023. Bild: SRF/Martina Brassel abspielen. Laufzeit 4 Minuten 33 Sekunden. Audio Stefan Hubschmid (Parteifrei): Porträt 02:02 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 30.09.2023. Bild: zvg/Stefan Hubschmid abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.