18:56

Stephanie Eymann ist an diesem Wahlsonntag zwiegespalten

Sie sei positiv überrascht und nicht etwa frustriert wegen den 79 Stimmen, die ihr am Ende gefehlt haben für den Einzug in den Regierungsrat, sagt Stephanie Eymann (LDP). Sie wolle im zweiten Wahlgang erneut für das Regierungspräsidium kandidieren. Nur freuen kann sich Eymann an diesem Sonntag jedoch nicht. Sie sorgt sich um ihre Eltern, die beide an Corona erkrankt sind und im Spital liegen.