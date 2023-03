Am 2. April wird gewählt im Kanton Luzern. Die Bevölkerung kann den 5-köpfigen Regierungsrat und den 120-köpfigen Kantonsrat neu bestellen. Sowohl die Sitze in der Regierung als auch jene im Parlament sind äusserst begehrt, fürs Parlament stellen sich knapp 870 Personen zur Wahl, das sind mehr als sieben pro Sitz.

Einladung zur Luzerner Wahlmatinee Box aufklappen Box zuklappen Das Regionaljournal Zentralschweiz und die SRG Luzern bringen alle elf Kandidierenden auf eine gemeinsame Bühne. Die Podiumsdiskussion ist öffentlich und kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Kaffee und Gipfeli sind offeriert. Sonntag, 5. März 2023

Rössli Wolhusen

09:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Eine bereits absehbare, grosse Veränderung gibt es in der Regierung. Mehr als die Hälfte der Mitglieder wird ausgetauscht, lediglich zwei der Bisherigen treten wieder an. Insgesamt bewerben sich elf Personen für die fünf Sitze.

Regierungsrat: Zeit des Männergremiums ist vorbei

Acht Jahre lang war die Luzerner Regierung ausschliesslich in Männerhand. Damit ist nun definitiv Schluss: Für die Wahlen im April kandidieren lediglich vier Männer und einer von ihnen wird ziemlich sicher nicht gewählt. Der Parteilose Jürgen Peter kann praktisch keine politische Erfahrung vorweisen und ist auch sonst ein Unbekannter.

Legende: Seit 2015 ist der Luzerner Regierungsrat ein reines Männergremium. Regierungsfoto mit den abtretenden Paul Winiker (links), Guido Graf (Mitte) und Marcel Schwerzmann (rechts). Keystone / Urs Flüeler

Die anderen drei Männer haben sehr gute Chancen. Darunter die beiden bisherigen Regierungsräte Reto Wyss (Mitte) und Fabian Peter (FDP). Wyss, der seit 2011 in der Regierung sitzt, wird die Wahl mit der grössten Luzerner Partei im Rücken problemlos schaffen. Peter, dessen erste Legislatur zu Ende geht, erhält von links bis rechts ein gutes Zeugnis.

Diese beiden treten noch einmal an

1 / 2 Legende: Reto Wyss, Die Mitte Der amtierende Finanzdirektor sitzt seit 2011 in der Luzerner Regierung. Nun will er eine vierte Legislatur anhängen. Philipp Schmidli / Smartvote 2 / 2 Legende: Fabian Peter, FDP Das jüngste Mitglied der aktuellen Regierung ist vor vier Jahren zum ersten Mal angetreten und schaffte den Sprung in die Regierung im ersten Wahlgang. fabianpeter.ch / Smartvote

Der dritte Mann mit guten Chancen ist Armin Hartmann von der wählerstarken SVP. Er soll den Sitz des abtretenden Parteikollegen Paul Winiker verteidigen. Hartmann blickt auf eine lange Politkarriere zurück: Er war Gemeindeammann von Schlierbach und sitzt seit 16 Jahren im Kantonsparlament.

Dreikampf um den letzten Sitz

Die Frau, die bei den Wahlen in der Poleposition steht, ist Michaela Tschuor. Sie soll den zweiten Mitte-Sitz, jenen von Guido Graf, beerben. Tschuor politisiert zwar erst seit einem Jahr im Kantonsparlament, kann als Gemeindepräsidentin von Wikon aber mit Exekutiverfahrung punkten. Bei ihr wie auch bei Armin Hartmann ist wohl die einzige Frage, ob der Sprung in die Regierung bereits im ersten Wahlgang gelingt. Der zweite Wahlgang wäre am 14. Mai.

Bleibt also noch der Sitz des abtretenden parteilosen Marcel Schwerzmann. Um diesen wird es wohl einen Dreikampf geben: Die ehemalige Kantonsratspräsidentin Ylvete Fanaj will den Sitz für die SP zurückerobern; Stadtparlamentarierin Christa Wenger tritt für die Grünen an und Kantonsrätin Claudia Huser für die Grünliberalen. Fanaj und Huser haben dank ihrer Erfahrung die grösseren Chancen als Wenger.

Diese neun wollen neu in die Regierung

1 / 9 Legende: Michaela Tschuor, Die Mitte Als Gemeindepräsidentin von Wikon kann Tschuor mit Exekutiverfahrung punkten. Auf kantonaler Ebene politisiert sie erst seit einem Jahr, seit sie im Kantonsrat nachrücken konnte. Pius Galliker / Smartvote 2 / 9 Legende: Armin Hartmann, SVP Der langjährige Kantonsrat (16 Jahre) war Gemeindeammann von Schlierbach. Als SVP-Politiker hat er eine starke Parteibasis im Rücken. hartmann2023.ch / Smartvote 3 / 9 Legende: Ylfete Fanaj, SP Sie soll für die SP den vor acht Jahren verlorenen Sitz zurückerobern. Ylfete Fanaj ist seit 12 Jahren Kantonsrätin. Im Jahr 2020 war sie Kantonsratspräsidentin. ylfetefanaj.ch / Smartvote 4 / 9 Legende: Claudia Huser, GLP Seit acht Jahren sitzt Huser im Luzerner Kantonsparlament. Aktuell steht sie ihrer Fraktion als Präsidentin vor. Margherita Delussu / Smartvote 5 / 9 Legende: Christa Wenger, Grüne Wenger sitzt seit 2020 im Grossen Stadtrat von Luzern und ist Co-Präsidentin der Stadtluzerner Grünen. Keystone / Urs Flüeler / Smartvote 6 / 9 Legende: Andrea Kaufmann, Junge Mitte Die ausgebildete Kauffrau ist bei der Jungen Mitte des Kantons Luzern für die Finanzen zuständig. Visionär Sursee / Smartvote 7 / 9 Legende: Chiara Peyer, Junge Grüne Auch Peyer ist ausgebildete Kauffrau. Sie arbeitet als politische Sekretärin für die Jungen Grünen und die Grünen des Kantons Luzern. SRF / Smartvote 8 / 9 Legende: Zoé Stehlin, Juso Die Medizinstudentin ist seit 2014 in der Juso Luzern aktiv und seit 2020 Co-Präsidentin ihrer Partei. Michael Daniel Wolf / Smartvote 9 / 9 Legende: Jürgen Peter, parteilos Der ehemalige Kassier der SVP Stadt Luzern tritt nun als Parteiloser für die Regierungswahlen an. kandidat.info / Smartvote

Die restlichen vier Kandidierenden bleiben chancenlos. Das sind der bereits erwähnte parteilose Jürgen Peter und drei Jungpolitikerinnen: Chiara Peyer (Junge Grüne), Andrea Kaufmann (Junge Mitte) und Zoé Stehlin (Juso).

Grosses Gerangel um Kantonsratssitze

Spannend wird auch die Besetzung der 120 Sitze im Kantonsparlament. Sie sind so begehrt, wie nie zuvor. Insgesamt bewerben sich 869 Personen, vor vier Jahren waren es noch 802. Ein weiterer Höchstwert ist der Frauenanteil der Kandidierenden von knapp 40 Prozent.

Bei der Sitzverteilung wird interessant, wie die frühere CVP mit ihrem neuen Namen in den Stammlanden abschneidet, ob die Grünen ihre massiven Sitzgewinne von 2019 verteidigen können und ob die Grünliberalen weiter zulegen. Der Wahlsonntag vom 2. April 2023 wird es zeigen.