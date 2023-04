Heute, am 2. April, wählt Luzern eine neue Regierung und ein neues Parlament. Die Ausgangslage lässt grosse Veränderungen erwarten. In der Regierung treten von den fünf Bisherigen lediglich zwei zur Wiederwahl an – Fabian Peter von der FDP und Reto Wyss von der Mitte. SRF News begleitet die Wahlen ab 11 Uhr im Liveticker.

Holt die SP einen Sitz zurück?

Die Zeit des reinen Männergremiums, das die Geschicke des Kantons Luzern die letzten acht Jahre gelenkt hat, ist vorbei. Für die fünf Sitze bewerben sich 11 Personen – davon sieben Frauen. Weshalb mindestens eine von ihnen gewählt wird, ist in diesem Artikel dargelegt. Spannend wird es bei der Sitzverteilung: Die grosse Frage ist nämlich, ob die Regierung rein bürgerlich bleibt oder, ob die SP den Sitz zurückgewinnen kann, den sie bis vor acht Jahren hatte.

Die Kandidierenden für die Regierung

1 / 11 Legende: Reto Wyss, Die Mitte (bisher) Der amtierende Finanzdirektor sitzt seit 2011 in der Luzerner Regierung. Nun will er eine vierte Legislatur anhängen. PHILIPP SCHMIDLI / SMARTVOTE 2 / 11 Legende: Fabian Peter, FDP (bisher) Das jüngste Mitglied der aktuellen Regierung ist vor vier Jahren zum ersten Mal angetreten und schaffte den Sprung in die Regierung im ersten Wahlgang. FABIANPETER.CH / SMARTVOTE 3 / 11 Legende: Michaela Tschuor, Die Mitte Als Gemeindepräsidentin von Wikon kann Tschuor mit Exekutiverfahrung punkten. Auf kantonaler Ebene politisiert sie erst seit einem Jahr, seit sie im Kantonsrat nachrücken konnte. PIUS GALLIKER / SMARTVOTE 4 / 11 Legende: Armin Hartmann, SVP Der langjährige Kantonsrat (16 Jahre) war Gemeindeammann von Schlierbach. Als SVP-Politiker hat er eine starke Parteibasis im Rücken. HARTMANN2023.CH / SMARTVOTE 5 / 11 Legende: Ylfete Fanaj, SP Sie soll für die SP den vor acht Jahren verlorenen Sitz zurückerobern. Ylfete Fanaj ist seit 12 Jahren Kantonsrätin. Im Jahr 2020 war sie Kantonsratspräsidentin. YLFETEFANAJ.CH / SMARTVOTE 6 / 11 Legende: Claudia Huser, GLP Seit acht Jahren sitzt Huser im Luzerner Kantonsparlament. Aktuell steht sie ihrer Fraktion als Präsidentin vor. MARGHERITA DELUSSU / SMARTVOTE 7 / 11 Legende: Christa Wenger, Grüne Wenger sitzt seit 2020 im Grossen Stadtrat von Luzern und ist Co-Präsidentin der Stadtluzerner Grünen. CHRISTAWENGER.CH / SMARTVOTE 8 / 11 Legende: Andrea Kaufmann, Junge Mitte Die ausgebildete Kauffrau ist bei der Jungen Mitte des Kantons Luzern für die Finanzen zuständig. VISIONÄR SURSEE / SMARTVOTE 9 / 11 Legende: Chiara Peyer, Junge Grüne Auch Peyer ist ausgebildete Kauffrau. Sie arbeitet als politische Sekretärin für die Jungen Grünen und die Grünen des Kantons Luzern. SRF / SMARTVOTE 10 / 11 Legende: Zoé Stehlin, Juso Die Medizinstudentin ist seit 2014 in der Juso Luzern aktiv und seit 2020 Co-Präsidentin ihrer Partei. MICHAEL DANIEL WOLF / SMARTVOTE 11 / 11 Legende: Jürgen Peter, parteilos Der ehemalige Kassier der SVP Stadt Luzern tritt nun als Parteiloser für die Regierungswahlen an. KANDIDAT.INFO / SMARTVOTE

Auch die 120 Sitze im Kantonsrat sind äusserst begehrt. Insgesamt bewerben sich 870 Personen – ein Höchstwert. Spannend zu beobachten ist, wie die frühere CVP mit ihrem neuen Namen (die Mitte) abschneidet. Immerhin ist Luzern Gründungskanton der CVP.