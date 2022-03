So begehrt war der Platz in der Nidwaldner Exekutive in den vergangenen 20 Jahren noch nie. Fünf der sieben aktuellen Regierungsmitglieder treten zur Wiederwahl an. Dazu kommen weitere sechs Kandidierende, die einen Sitz in der Nidwaldner Regierung holen möchten. Noch sind die Wahlergebnisse nicht bekannt.

Aktuell teilen die drei grossen Nidwaldner Parteien die sieben Regierungssitze unter sich auf. Die Mitte-Partei stellt drei Regierungsmitglieder, FDP und SVP haben dagegen nur je zwei. Alle drei Parteien treten nun aber mit drei Kandidaturen an.

Die drei grossen Parteien mit demselben Ziel

Die Mitte will ihre Vormacht verteidigen: Mit den zwei bisherigen – der Justizdirektorin Karin Kayser und dem Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger – und mit der neuen Kandidatin, der Landrätin Therese Rotzer.

Die Bisherigen, die ihre Sitze verteidigen wollen

1 / 5 Legende: Michèle Blöchliger, SVP Seit 2018 ist die 54-Jährige in der Regierung und leitet die Gesundheits- und Sozialdirektion. Zuvor war sie als Rechtsanwältin in diversen Branchen tätig. Keystone 2 / 5 Legende: Joe Christen, FDP Der 58-Jährige ist seit 2018 für die FDP in der Regierung. Der frühere Bauleiter ist Vorsteher der Landwirtschafts- und Umweltdirektion. Keystone 3 / 5 Legende: Othmar Filliger, Die MItte Der 56-jährige Ökonom ist seit 2014 für die Mitte in der Regierung und steht der Volkswirtschaftsdirektion vor. Keystone 4 / 5 Legende: Karin Kayser, Die Mitte Die Mitte-Politikerin (55) sitzt seit 8 Jahren in der Nidwaldner Regierung und ist Justiz- und Sicherheitsdirektorin. Sie ist ausgebildete Ingenieurin in Garten-, Obst- und Weinbau. Keystone 5 / 5 Legende: Res Schmid, SVP Res Schmid politisiert seit 12 Jahren für die SVP in der Nidwaldner Regierung und amtet als Bildungsdirektor. Zuvor war er Pilot. Keystone

Die FDP hat vor sechs Jahren einen ihrer drei Sitze an die Mitte (damals noch CVP) verloren. Diesen wollen sie nun wieder zurückholen. Die Partei tritt mit einem Bisherigen wieder an – mit Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen – und schickt zwei Neue ins Rennen: den Landrat Dominik Steiner und die Gemeindepräsidentin von Oberdorf, Judith Odermatt.

Erstmals drei Sitze erobern möchte die SVP. Sie geht mit ihren zwei Bisherigen ins Rennen – mit der Sozialdirektorin Michèle Blöchliger und dem Bildungsdirektor Res Schmid – und greift zusätzlich mit dem neuen Kandidaten an, dem Landrat Armin Odermatt.

Die Neuen, die in die Regierung wollen

1 / 6 Legende: Judith Odermatt, FDP Die 58-Jährige ist seit acht Jahren Gemeindepräsidentin in Oberdorf. Sie ist ausgebildete Detailhandelsfachfrau. SRF 2 / 6 Legende: Dominik Steiner, FDP Der FDP-Mann ist 48 Jahre alt und arbeitet als IT-Spezialist. Er sitzt seit 2018 im Nidwaldner Landrat. SRF 3 / 6 Legende: Therese Rotzer, Die Mitte Die Rechtsanwältin ist 57-jährig und ist seit 2014 im Kantonsparlament, dem sie 2020/2021 vorstand. Sie war auch während sechs Jahren Präsidentin der Kantonalpartei. zvg 4 / 6 Legende: Armin Odermatt, SVP Der 51-Jährige sitzt seit 2010 für die SVP im Nidwaldner Landrat. Nun möchte er in die Regierung. Odermatt arbeitet als Bauführer. zvg 5 / 6 Legende: Peter Truttmann, GLP Der 56-Jährige ist Geschäftsführer einer sozialen Institution und war bis 2020 für die CVP Gemeindepräsident in Ennetbürgen. SRF 6 / 6 Legende: Urs Lang, Verein Aufrecht Der 42-jährige Informatiker aus Dallenwil vertritt die Anliegen des Vereins Aufrecht, der sich gegen Coronamassnahmen einsetzt. zvg

Zwei Aussenseiter

Ohne grosse Partei im Rücken stellen sich zwei weitere Kandidaten zur Wahl. Für die Grünliberalen kandidiert der frühere Gemeindepräsident von Ennetbürgen, Peter Truttmann. Und für die ausserparteiliche Bewegung Aufrecht tritt der Informatiker Urs Lang an. Die linken Parteien hingegen haben auf eine Kandidatur verzichtet.

Die Auszählung sollte am frühen Sonntagnachmittag abgeschlossen sein.

