Die Wahl von Simon Stocker (SP) wurde annulliert. Er tritt wieder an, doch auch Severin Brüngger (FDP) möchte den Sitz.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Kanton Schaffhausen muss die Wahl für einen Ständeratssitz wiederholen. Das Bundesgericht hat im März 2025 die Wahl von SP-Ständerat Simon Stocker aufgehoben. Er habe seinen Wohnsitz zu diesem Zeitpunkt nicht in Schaffhausen gehabt, so die Begründung.

Bei der Neuwahl am 29. Juni tritt Simon Stocker wieder an. Seine Familie wohnt inzwischen ebenfalls in Schaffhausen. Konkurrenz erhält er von Severin Brüngger von der FDP.

Der 47-jährige Severin Brüngger arbeitet als Linienpilot. Der ehemalige Profi-Handballer sitzt seit 2021 im Schaffhauser Stadtparlament und seit 2022 auch im Kantonsrat.

Im Ständerat möchte er sich vor allem in der Verkehrs-, Asyl- und Wirtschaftspolitik engagieren.

Legende: Als Ständerat würde Severin Brüngger eine bürgerliche Politik vertreten. Er sieht es als Vorteil, wenn Schaffhausen eine «ungeteilte Standesstimme» hätte. SRF / Roger Steinemann

Simon Stocker war acht Jahre lang in der Schaffhauser Stadtregierung tätig, damals noch für die Alternative Liste (AL). Nach deren Auflösung wechselte er zur SP.

Legende: Seine Wahl in den Ständerat im Herbst 2023 war eine Sensation. Simon Stocker verdrängte mit Thomas Minder einen amtierenden Ständerat aus dem Amt. SRF / Roger Steinemann

Beruflich berät der 44-Jährige heute Gemeinden in der Alterspolitik. Politisch setzt er sich für höhere Renten und tiefere Krankenkassenprämien ein.