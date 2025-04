SVP erstmals in Solothurner Regierung gewählt

Sibylle Jeker auf Platz drei schafft für die SVP erstmals den Einzug in die Solothurner Regierung.

Bestätigt sind die Bisherigen Sandra Kolly (Mitte), Susanne Schaffner (SP) und Peter Hodel.

Auf dem fünften Rang neu gewählt ist Mathias Stricker (SP).

Nicht gewählt sind Edgar Kupper (Mitte), Daniel Urech (Grüne) und Marco Lupi (FDP).

Sibylle Jeker schafft es für die SVP in die Solothurner Regierung. Damit ist die SVP erstmals im Regierungsrat vertreten. Seit 2001 hatte es die Partei immer wieder versucht.

Legende: Die neue Solothurner Regierung: Sibylle Jeker (SVP), Susanne Schaffner (SP), Sandra Kolly (Mitte), Peter Hodel (FDP) und Mathias Stricker (SP). SRF

Mit dem besten Resultat wird Baudirektorin Sandra Kolly (Mitte) im Amt bestätigt. Sie hatte bereits im ersten Wahlgang am meisten Stimmen erhalten. Dahinter folgt Sozialdirektorin Susanne Schaffner (SP). Finanzdirektor Peter Hodel (FDP) auf Platz vier ist ebenfalls im Amt bestätigt. Neu gewählt auf Platz fünf ist Mathias Stricker (SP).

Edgar Kupper (Mitte, neu), Daniel Urech (Grüne, neu) und Marco Lupi (FDP, neu) schaffen die Wahl nicht.

Legende: Das Medieninteresse gilt nach der Wahl ganz der Neugewählten Sibylle Jeker von der SVP. SRF

Mit diesem Resultat verlieren die Grünen ihren Regierungssitz. Acht Jahre lang hielt diesen Brigit Wyss. Nur noch eine anstatt zwei Vertretungen hat künftig die FDP. Marco Lupi auf dem letzten Rang schaffte es nicht, den Platz von Remo Ankli zu verteidigen.

Überraschung beim ersten Wahlgang

Am Wahltag vom 9. März war die Überraschung gross: Niemand von den acht Kandidatinnen und Kandidaten erzielte genügend Stimmen – auch nicht die drei Bisherigen. Alle scheiterten am absoluten Mehr. Das hat es im Kanton erst 1997 gegeben.

Die bisherigen Solothurner Regierungsrätinnen und -räte

Viele Stimmenden hatten auf ihrem Wahlzettel nicht fünf Personen aufgeschrieben und Zeilen leer gelassen. Die vielen leeren Stimmen trieben das absolute Mehr in die Höhe. Anders als in den meisten Kantonen werden in Solothurn die leeren Stimmen für die Bestimmung des absoluten Mehrs mitgerechnet.

Die neuen Kandidatinnen und Kandidaten

Im zweiten Wahlgang traten alle acht Kandidierenden erneut an.