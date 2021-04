Vor 10 Jahren brannte der Wald bei Visp – so geht es ihm heute

26. April 2011: Es begann mit dem Brand eines Carrosseriebetriebs in Visp und endete in einem der grössten Walliser Waldbrände. Vom Carrosseriebetrieb aus sprangen die Funken auf Bäume in der Umgebung und die grosse Trockenheit und ein starker Wind trugen die Flammen den Hügel hinauf. Hunderte Feuerwehrleute standen tagelang im Einsatz und kämpften gegen das Inferno. Schliesslich bezwangen sie es.

Bild 1 / 7 Legende: Grosse Rauchwolken über Visp. ZVG/VS Bild 2 / 7 Legende: Viele kleine Glutnester beleuchten den Hang oberhalb Visp in der ersten Brandnacht 2011. Keystone Bild 3 / 7 Legende: 350 Feuerwehrleute standen im Einsatz – sie kämpften auch mit Superpuma-Helikoptern gegen die Flammen. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Alles nur Asche und Staub: Der Waldbrand hat grossen Schaden angerichtet. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Ausgebrochen ist der Brand in einem Carosseriebetrieb. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Rund 110 Hektare Schutzwald wurden Opfer der Flammen. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Dieser Hügel oberhalb Visp, der sogenannte Eyholzerwald, brannte vor genau 10 Jahren. Keystone

Doch die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner blieben auch nach dem Feuer. Das Gebiet, wo der Wald niederbrannte, ist sehr steil. Der Wald nahm eine wichtige Schutzfunktion ein für Visp. Die Angst vor Erdrutschen trat anstelle der Angst vor dem Feuer.

2.4 Millionen Franken investiert

Bund, Kanton und die Gemeinde Visp haben seit dem Waldbrand deshalb viel Geld investiert: Für Sicherungsmassnahmen und für die Aufforstung.

Bildvergleich Regler nach links verschieben Regler nach rechts verschieben Legende: Zum Vergleich: So sah der Wald oberhalb Visp im Juli 2011 und im Juli 2018 aus. zvg/Ulrich Wasem

Konkret wurden 12'000 Jungbäume gepflanzt, Dämme gebaut, Netze gespannt, Lawinenschutzwände erstellt, Bäume gefällt. Die Schutzbauten hätten sich als gut bewährt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Heute bestehe keine Gefahr für Infrastruktur und Bevölkerung mehr.

Langfristig sei das Ziel, dass der Wald die Schutzfunktion wieder übernehme. Es dauere aber noch Jahrzehnte, bis dieser wieder in alter Form zurück sei.

Bild 1 / 5 Legende: Der Wald erholt sich. Doch bis aus den Trieben wieder richtige, grosse Bäume mit Schutzfunktion werden, wird es noch Jahrzehnte dauern. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Etwa 12'000 Jungbäume wurden mittlerweile gepflanzt: Flaumeichen, Weisstannen, Fichten, Mehlbeeren, Birken, Weiden und Lärchen. ZVG/Ulrich Wasem Bild 3 / 5 Legende: Der Baum ist kahl, doch rundherum wächst wieder Grünes aus dem Boden. ZVG/Ulrich Wasem Bild 4 / 5 Legende: Diese Baumstämme schützen Visp weder vor Lawinen, noch vor Erdrutschen. Dafür brauchte es nach dem Waldbrand spezielle Schutzinstallationen. ZVG/Ulrich Wasem Bild 5 / 5 Legende: Auch der Boden hat sich erholt. ZVG/Ulrich Wasem

Neuer Lebensraum

Dieser neue, etwas lichtere Wald gefällt einigen Tierarten besonders gut. Zwei bedrohte Vogelarten beispielsweise siedelten sich im Eyholzerwald an.

Bildvergleich Regler nach links verschieben Regler nach rechts verschieben Legende: Sie mögen lichte Lebensräume Die bedrohten Vogelarten Wendehals (links) und Gartenrotschwanz (rechts) sind neu im Wald zu finden. Keystone

In Zukunft, wenn der Wald wieder dichter ist, würden dann auch wieder die ursprünglichen Waldvögel in den Wald zurückkehren.