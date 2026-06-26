Hier gibt es in der Schweiz Waldbrandgefahr und Feuerverbote

Mehrere Kantone haben wegen der erhöhten Waldbrandgefahr Feuerverbote erlassen.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) unterscheidet dabei fünf Warnstufen.

Sie reichen von «Keine Massnahmen» über die Aufforderung zu sorgfältigem Umgang mit Feuer und bedingte Feuerverbote bis zu absoluten Feuerverboten im Wald und in Waldesnähe oder im gesamten Freien.

Die Kantone beurteilen die Waldbrandgefahr fortlaufend und legen die Warnstufen gemeinsam mit dem Bund fest. Die Lage wird jeweils von Montag bis Freitag aktualisiert.

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