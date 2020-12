Massnahmen für die Feiertage Es wird empfohlen, Treffen im Privaten und in Restaurants auf Personen aus maximal zwei Haushalten zu beschränken Private Treffen Pro Kunde müssen 10m² zur Verfügung stehen (heute 4m² ) Für kleine Läden (mit bis zu 30m² Ladenfläche) 5m² pro Kunde Einkaufen in den Läden Obligatorische Erhebung von Kontaktdaten im Restaurant auf nationaler Ebene Restaurants Arbeitgeber werden aufgerufen, wenn möglich Homeoffice zu ermöglichen Ausserhalb des Familienkreises und der Schulen ist das Singen unzulässig (im Freien, in Innenräumen) Weiteres Quelle: Bundesrat, 4.12.2020