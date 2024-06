Die Hochwasser-Situation in der Schweiz: Der Pegel des Bodensees steigt im Tagesverlauf weiter an, sodass die Stufe 4 für grosse Gefahr gilt. Damit sind Überflutungen zu erwarten und entsprechende Schäden sowie Verkehrsbehinderungen. Wegen des steigenden Pegelstands ist der Rhein in Basel für die Schifffahrt gesperrt worden.

Nach einem Rückgang des Hochwassers am Sonntag führten starke Regenfälle am Montagmorgen zu einem erneuten raschen Anstieg der Pegel in Flüssen und Seen. In der Nacht von Sonntag auf Montag seien zwischen Entlebuch und Appenzellerland weitere 30 bis 40, lokal 50 bis 60 Millimeter Regen gefallen, schrieb der Bund im Naturgefahrenbulletin vom Montag. Am Vierwaldstätter- und am Zürichsee ist die Gefahr von Überschwemmungen mässig. Ansonsten zeigt das Naturgefahrenbulletin am Dienstag keine Hochwassergefahr mehr und die Lage hat sich demnach entspannt. So sind die Warnungen für die Reuss, die Limmat und die Thur aufgehoben.

Auch im Kanton Thurgau haben die Behörden nach einem Hochwasseralarm an den Gewässern Sitter und der Goldach Entwarnung gegeben. Im Kanton Schwyz ist jedoch der Lauerzersee noch immer über die Ufer getreten.

1 / 5 Legende: Das Gelände des Campingplatzes in Seewen am Lauerzersee im Kanton Schwyz steht unter Wasser. (3.6.2024) Keystone/URS FLUEELER 2 / 5 Legende: In Kreuzlingen (TG) ist der Bodensee über die Ufer getreten (3.6.2024). BRK News 3 / 5 Legende: In Berlingen (TG) stellt ein provisorischer Steg die Füssgängerverbindung sicher. (3.6.2024) BRK News 4 / 5 Legende: In Berlingen (TG) stellt ein provisorischer Steg die Füssgängerverbindung sicher. (3.6.2024) BRK News 5 / 5 Legende: Hochwasser in Berlingen (TG). (3.6.2024). BRK News

Hangrutsche und gesperrte Strassen: Auf dem Hirzel im Kanton Zürich ist es am Montagmorgen zu einem Erdrutsch gekommen. Die Strasse zwischen Wädenswil und Sihlbrugg musste deswegen gesperrt werden. Verletzte gab es keine. Am Abend konnte eine Spur der Strasse wieder freigegeben werden. Gemäss SRF Meteo besteht auch in den kommenden Tagen bei erneutem Regen lokal die Gefahr von Hangrutschen. Die heftigen Niederschläge haben auch oberhalb von Brienz (GR) zu vermehrten Block- und Steinschlägen aus der Rutschung geführt. Die Gemeindeverwaltung Brienz/Brinzauls wies die Bevölkerung auf X darauf hin, sich an die Sicherheitszone zu halten. Mitte März waren einige tausend Kubikmeter Felsmaterial oberhalb der Gemeinde abgestürzt.

00:22 Video Am Hirzel (ZH) blockiert ein Hangrutsch die Strasse Aus News-Clip vom 03.06.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Feuerwehren im Dauereinsatz: Die Feuerwehren im Kanton Zürich mussten seit Freitag 450 Mal wegen Wasser in Gebäuden oder überfluteten Strassen ausrücken. Besonders betroffen waren das Zürcher Oberland sowie Zell und Turbenthal. Im Kanton Thurgau gingen mehr als 150 Schadenmeldungen ein. In den meisten Fällen seien die Feuerwehren wegen überfluteter Keller aufgeboten worden, teilte die Kantonspolizei mit. Im Kanton St. Gallen koordinierte die Notrufzentrale rund 90 Feuerwehreinsätze, wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess. Betroffen gewesen sei vor allem der nördliche Teil des Kantons. Die starken Regenfälle in der Nacht auf Montag haben auch im Kanton Zug zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt.

Legende: Hochwassersituation bei Frauenfeld (2. Juni 2024). Keystone/CHRISTIAN MERZ

Wetteraussichten für die Schweiz: Am Bodensee-Obersee und Bodensee-Untersee herrscht nach Angaben des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) noch bis am 11. Juni die Gefahrenstufe 4. Stufe 3 gilt für den Rhein vom Bodensee bis Mündung Thur, ebenfalls bis am 11. Juni. «Der Grund für die mehrtägige Warnung ist das Schmelzwasser, welches dank der warmen Temperaturen mehr und mehr Einfluss nimmt. Der grossflächige Niederschlag ist zu Ende», sagt Jan Eitel von SRF Meteo. Die wenigen Schauer, die in den nächsten Tagen lokal fallen, seien für weitere Hochwasser vernachlässigbar. «Hingegen können sie immer noch lokale Hangrutschungen auslösen, da die Böden komplett durchnässt sind.»