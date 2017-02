Datenkrake Auto Wie uns Autobauer ausspähen

Heute, 21:09 Uhr, aktualisiert um 22:00 Uhr

Magnus Renggli

In modernen Autos sind bis zu 200 Sensoren eingebaut. Die Technik sammelt haufenweise Daten: Vom Standort über die abgespielte Musik bis zu den Handy-Kontaktdaten. Was die wenigsten Autofahrer wissen: Diese Daten werden direkt an den Hersteller geschickt.







Sendung zu diesem Artikel

Kassensturz

Datenkrake Auto. Defekter Bancomat. Fitness-Studios im Test. 21.02.2017 21:05 Datenkrake Auto: Wie uns Autobauer ausspähen Kaputter Bancomat: Bankkundin soll für Reparatur bezahlen Fitness-Studios im Test: Welches bietet das beste Training?