Die Wirkung der Eigenbluttherapie ist sehr umstritten. Anwendung findet sie in der Schweiz aber trotzdem. Und zwar an namhaften Spitälern, wie etwa am Inselspital Bern oder am Universitätsspital Zürich. Dies obwohl beides Orte hochstehender Behandlungen, medizinischer Forschung und evidenzbasierte Medizin sind.

Nicht alle Mediziner heissen es gut, dass Unispitäler Eigenbluttherapien anbieten. Etwa Edzard Ernst, emerierter Professor für Alternativmedizin der Universität Exeter (GB). Er ist ein Verfechter der evidenzbasierten und eine bekannte kritische Stimme in der Fachwelt.

Wirksamkeit ist ungewiss

Edzard Ernst hat selbst eine Studie über Eigenbluttherapie bei Neurodermitis durchgeführt. Er siedelt diese Therapie in der Komplementärmedizin an: «Zur konventionellen Medizin gehört es nicht, weil die Eigenbluttheorie aus der Naturheilkunde kommt und nicht gut mit Evidenz belegt ist».

Die tatsächliche Wirkung der Eigenbluttherapie ist unklar. Metaanalysen von Studien finden keine eindeutige Wirksamkeit. Edzard Ernst betont, dass es kaum unabhängige klinische Studien gibt, welche die Wirksamkeit belegen würden. «Aus meiner Sicht ist die Evidenzlage so, dass die Eigenbluttherapie als Routinemethode nicht zu empfehlen ist, bei keiner Indikation.»

Die behandelnden Ärzte sehen durchaus Evidenz

In der Schweiz dürfen nur Ärzte Eigenblutbehandlungen durchführen. Für die anwendenden Ärzte gehört die Eigenbluttherapie eindeutig zur Schulmedizin und verweisen auf die Studienlage. So sagt Philipp Rossbach, Rheumatologe am Universitätsspital Zürich: «Es gibt die Datenlage, die natürlich nicht hundertprozentig sicher ist, aber wir können es gut vertreten. Und ich denke, die meisten Patienten vertrauen uns da auch.»

Auch Pierre de Viragh setzt die Eigenbluttherapie ein. Der Dermatologe vom Inselspital Bern sagt, dass durch viele Studien genügend Evidenz vorhanden sei. Aber er warnt auch: «Wenn ein Arzt die Eigenbluttherapie als Erstes empfiehlt, bitte aufstehen und rausgehen.»

Vertrauen, das kostet

Patientin Karin Brack lässt sich am Universitätsspital Zürich mit ihrem eigenen Blut behandeln – sie hat Hüftarthrose. Sie probiert alles, um eine Operation möglichst lange hinauszuschieben und hofft, dass ihr eigenes Blut die Hüftschmerzen lindert. Über die Wirksamkeit der Methode hat sie sich nicht wirklich informiert. «Ich vertraue einfach darauf, dass ich gutes Blut habe und dass es nützt», sagt sie.

Eine weitere Patientin: Jacqueline Buchs. Sie ist Patientin am Inselspital Bern. Bei ihr soll ihr eigenes Blut dem genetisch bedingten Haarausfall entgegenwirken. Seit zwei Jahren lässt sie sich Spritzen setzen. Für sie sei es eine positive Sache, die ihr auch moralisch guttue.

Betroffene wie Jacqueline Buchs müssen die Therapie mit Eigenblut selber bezahlen. Darum müsse mit man mit den Patienten sehr offen reden, erklärt Pierre de Viragh. «Ich informiere meine Patienten immer sehr offen. Man muss 2000 Franken auch mal in den Sand setzen können. Und wenn es sich gelohnt hat, dann ist das super – sonst hat man 2000 Franken umsonst ausgegeben.»