Die Coronapandemie erhöht auch den Druck für Jugendliche, die in ihrer Familie Unterstützungsaufgaben übernehmen müssen.

Das Bundesamt für Gesundheit BAG, Pro Juventute Schweiz und das Forschungsprogramm Young Carers der Careum Hochschule Gesundheit haben deshalb ein massgeschneidertes Hilfsprogramm ins Leben gerufen: Bei www.147.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster wird gratis und vertraulich geholfen – rund um die Uhr, per Telefon und SMS unter Nummer 147 oder online via Chat oder Mail.

Das Forschungsteam der Careum Hochschule Gesundheit organisiert zudem Online-Treffen, Link öffnet in einem neuen Fenster, bei denen sich Young Carers austauschen können und Hilfe finden. Zurzeit stehen zwei Online-Angebote zur Verfügung: Ein «Get-together» für Young Carers zwischen 15 und 25 Jahren sowie Gesprächsgruppen für 14- bis 18-Jährige.