«Dramatischer Brand» in Villa – Polizei findet mehrere Leichen

Ein «besonders dramatischer» Brand hat sich am Morgen in einer Villa in Yverdon-les-Bains (VD) ereignet, wie die Kantonspolizei einen Medienbericht bestätigte.

Mehrere Leichen wurden gefunden. Die Waadtländer Polizei will im Verlauf des Tages noch weitere Einzelheiten bekannt geben.

Gemäss Medienberichten wird befürchtet, dass es sich um eine Familie handelt.

Auf Anfrage von Keystone-SDA zitiert die Waadtländer Polizei Zeugen, die eine Explosion gehört hätten. Diese sei «zweifellos» der Auslöser des Feuers gewesen. Das Feuer brach kurz vor 07 Uhr in einer Villa in der Rue du Valentin aus. Laut «24 heures» und «20 Minuten» lebte eine fünfköpfige Familie in dem Haus.

Mehr folgt ...