Vier Leichen nach Grossbrand in Einfamilienhaus entdeckt

In einem durch einen Brand vollständig zerstörten Haus in Yverdon (VD) sind vier Leichen entdeckt worden. Ein Kind wird nach wie vor vermisst, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Waadtländer Polizei will im Verlauf des Tages über den Vorfall informieren.

Gemäss Medienberichten lebte eine fünfköpfige Familie in der Villa.

Die Leichen sind in dem brennenden Haus in Yverdon-les-Bains gefunden worden. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zitiert die Waadtländer Polizei Zeugen, die eine Explosion gehört hätten, die wahrscheinlich den Brand ausgelöst habe.

Das Feuer brach kurz vor 7 Uhr in einem Haus in der Nähe des Stadtzentrums aus. Laut Berichten von «24 heures» und «20 Minuten» lebte eine fünfköpfige Familie in dem Haus. Es soll sich dabei um ein Ehepaar mit drei Töchtern handeln.

Am Mittag war die Feuerwehr noch immer vor Ort. Der Brand schien unter Kontrolle zu sein, da keine Flammen mehr zu sehen waren, aber es gab noch Rauch, wie ein Fotograf von Keystone-SDA vor Ort berichtete. Ein Grossaufgebot an Polizei und Rettungskräften ist ebenfalls noch im Einsatz.