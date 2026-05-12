Die SBB hat vor dem Gotthard-Basistunnel Entgleisungsdetektoren installiert.

Eine Entgleisung vor knapp drei Jahren hatte im Tunnel viel Infrastruktur verwüstet. Der Zugverkehr auf der Strecke war in der Folge wochenlang beeinträchtigt.

Die neuen Sensoren sollen Entgleisungen erkennen und verhindern, dass Züge miteinander kollidieren.

Nach der Entgleisung eines Güterzugs im August 2023 setzt die SBB zusätzliche Sicherheitsmassnahmen um, wie sie in der Mitteilung schrieb. In der Nacht vom Sonntag auf Montag wurden an rund zehn Stellen vor dem Gotthard-Basistunnel Entgleisungsdetektoren in Betrieb genommen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Die SBB hat an rund zehn Stellen vor dem Gotthard-Basistunnel Entgleisungsdetektoren installiert. Bildquelle: SBB/Rolf Habegger. 1 / 2 Legende: Die SBB hat an rund zehn Stellen vor dem Gotthard-Basistunnel Entgleisungsdetektoren installiert. SBB/Rolf Habegger

Bild 2 von 2. Die Abschnitte vor den Portalen des Gotthard-Basistunnels gelten wegen Spurwechseln als besonders sensibel. Bildquelle: KEYSTONE/Ti-Press/Carlo Reguzzi. 2 / 2 Legende: Die Abschnitte vor den Portalen des Gotthard-Basistunnels gelten wegen Spurwechseln als besonders sensibel. KEYSTONE/Ti-Press/Carlo Reguzzi Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Geräte erkennen im Fall einer Entgleisung kritische Situationen und können so Kollisionen verhindern. Eingebaut wurden sie an einem besonders «sensiblen Abschnitt» mit hohen Geschwindigkeiten, auf denen sowohl Personen- als auch Güterzüge verkehren, wie es weiter hiess. Gleichzeitig sind dort Spurwechsel über sogenannte Schnellfahrweichen möglich.

Anpassungen von Behörden gefordert

Die SBB betonte in der Mitteilung, dass technische Systeme allein nicht ausreichen würden. Entscheidend seien eine bessere Instandhaltung von Güterwagen sowie eine Anpassung des Haftungsrechts im Schienengüterverkehr. Heute haftet das transportierende Eisenbahnverkehrs­unternehmen und nicht der Wagenhalter.

Als Ursache der Entgleisung im Jahr 2023 hatte die Schweizerische Sicherheits­untersuchungsstelle (Sust) einen Radbruch bei einem Güterwagen festgestellt. Die SBB unterstützt die entsprechenden Schlussfolgerungen des Abschlussberichts und die vom Bund erlassenen Vorgaben, wie es weiter hiess.

Mit der Installation von Entgleisungsdetektoren entfällt zudem eine seit 2024 geltende temporäre Geschwindigkeitsreduktion von 160 km/h vor dem Tunnel.