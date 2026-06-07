In der Schweiz sind über Nacht zahlreiche Männer-Denkmäler mit pinkfarbenen Babytragetüchern und Puppen versehen worden.

Mit der Aktion will die Operation Libero zum heutigen Vatertag ein knalliges Zeichen für mehr Verantwortung von Vätern setzen.

Albert Einstein, dessen Statue im Rosengarten in Bern auf einer Bank sitzt, erscheint als «moderner Papi», wie die Urheber der Aktion, die Operation Libero, mitteilen. «Mit der Aktion setzt die liberale Bewegung ein sichtbares Zeichen für die Verantwortung von Vätern in der Kinderbetreuung», schreibt sie.

Legende: Albert Einstein in Bern mit pinkfarbenem Babytragetuch. Operation Libero

Mitstreiter und Mitstreiterinnen der Aktion waren in der Nacht in zahlreichen Städten unterwegs, neben Bern auch in Basel, Zürich und Aarau, wie Co-Geschäftsführer Simon Städeli sagt. Die Organisation rechnet nicht mit Problemen mit dem Gesetz: «Es liegt ja keine Sachbeschädigung vor», sagte er.

Die Operation Libero verlangt bessere politische Rahmenbedingungen, damit Arbeits- und Betreuungszeiten gerechter zwischen den Eltern aufgeteilt werden können.

Anlass ist der heutige internationale Vatertag. Die Operation Libero will die Tücher in einer Woche wieder abnehmen.