Die Axenstrasse ist am Montagmorgen wieder für den Verkehr geöffnet worden.

Am Sonntagabend war Gestein in ein Steinschlagnetz heruntergefallen.

Das automatische Alarmsystem löste in der Folge eine Sperrung der Strasse zwischen Flüelen und Sisikon aus, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilte.

Es bestehe keine Gefahr, teilte Alert Swiss, die Warnapp des Bundes, nach einem Steinschlagalarm vom Sonntagabend mit.

Kein Schaden an der Infrastruktur

Nach Angaben des Bundesamts für Strassen Astra vom Sonntagabend hatte sich um 18.40 Uhr im Gebiet Gumpisch Gestein gelöst. Dieses gelangte nicht bis auf die Strasse, löste aber einen Alarm aus, und die zur A4 gehörende Axenstrasse wurde automatisch gesperrt.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren und die offiziellen Verkehrsmeldungen zu beachten.

Legende: Die Axenstrasse verbindet Flüelen und Brunnen. Das Gebiet Gumpisch ist als Steinschlaggebiet bekannt und wird deswegen überwacht. Es befindet sich zwischen Flüelen und Sisikon. KEYSTONE/Urs Flueeler

Weder an der Infrastruktur noch bei Verkehrsteilnehmenden sei ein Schaden entstanden. Die Gesteinsmassen seien nicht auf die Strasse gelangt. Nach der Beurteilung der Lage am Montag muss laut dem Astra aber das Steinschlagnetz wieder geleert und der Alarm neu aktiviert werden.

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