Die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon UR ist am Nachmittag wegen eines Steinschlags gesperrt worden.

Personen wurden keine verletzt, wie der Kanton Uri bereits am frühen Nachmittag in einer Mitteilung festhielt.

Alert Swiss, die Warn-App des Bundes, hat die Sperrung um 14:15 Uhr gemeldet. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri konnte die Axenstrasse aber bereits um 15:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Der Felssturz hat sich im Bereich des Gumpisch ereignet. Zwischenzeitlich konnten gemäss Mitteilung Spezialisten des Amts für Betrieb Nationalstrassen die Strasse prüfen. Es mussten demnach geringfügige Belagsreparaturarbeiten ausgeführt werden – danach konnte die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Laut einer Mitteilung des Bundesamts für Strassen Astra ereignete sich der Steinschlag «im Zusammenhang mit Felsreinigungsarbeiten». Im Rahmen der Arbeiten habe sich ein Felsblock gelöst und sei auf die Fahrbahn gefallen.

Legende: Die Axenstrasse verbindet Brunnen SZ mit Flüelen UR. KEYSTONE/Gaetan Bally/Archiv

Das Steinschlaggebiet Gumpisch zwischen Sisikon und Flüelen wird überwacht. Das System sperrt die Strasse automatisch, wenn es eine Bewegung am Hang registriert.

Die Axenstrasse führt entlang des Vierwaldstättersees und verbindet Brunnen SZ mit Flüelen UR. Sie ist eine Zufahrt zur Gotthardautobahn und gehört zum Nationalstrassennetz.