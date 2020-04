SRF Forward

Die Isolation in der Coronavirus-Krise trifft gerade viele bedürftige Menschen hart. Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit sind in der Schweiz in Zeiten von Corona besonders wichtig. Zwar hat der Bundesrat verkündet, dass die Massnahmen gegen das Virus langsam gelockert werden. Trotzdem: Die Gesundheit der Menschen, vor allem der besonders gefährdeten Personen, bleibt weiterhin an erster Stelle. Das heisst, dass unsere Grosseltern und kranke Nachbarn weiterhin auf Unterstützung beim Einkaufen angewiesen sind. Aber zum Beispiel auch erwerbstätige Eltern, die nicht im Homeoffice arbeiten können, benötigen Hilfe bei der Betreuung ihrer Kinder.

Mittlerweile gibt es in der Schweiz diverse Plattformen und Möglichkeiten, mit denen du anderen helfen und deine Solidarität zeigen kannst.

Wir haben sechs davon zusammengefasst:

Die Tipps als handlicher Flyer zum Herunterladen So kannst du während der Coronakrise helfen , Datei herunterladen

Wenn du jemandem deine Hilfe anbietest, ist es natürlich wichtig, dass die Hygienevorschriften des Bundesamtes für Gesundheit eingehalten werden. «Sicherheitsvorkehrungen sind nicht nur wichtig für Bedürftige, sondern auch für Helfer», sagt Maximiliane Basile, Gründerin der App Five Up. «Bei Erstkontakt mit fremden Menschen sollte man sich absichern und schauen, dass man nicht alleine ist.» Wenn man selbst gesund sei und nicht zur Risikogruppe gehöre, dann sei es sicher wichtig, dass man zurzeit hilft.