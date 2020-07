Inhalt

SRF Forward - Diskriminierung: So schwer kann der Gang auf die Toilette sein

Runterfallen, ausgelacht oder sogar rausgeschmissen werden: Die meisten von uns können sich nicht vorstellen, dass so etwas auf einer öffentlichen Toilette passiert. Aber das ist nicht für alle so: In dieser Geschichte lernen wir Menschen kennen, für die WCs eine echte Herausforderung sind.