Ab wann sollen junge Menschen eigentlich investieren? Lohnen sich Konten bei verschiedenen Banken? Wo spart man im Alltag am meisten ein? Stellen Sie jetzt Ihre Fragen rund um das Investieren, Sparen und die Finanzwelt an unsere Experten und unsere Expertin.

Die steigenden Lebenskosten beschäftigen uns in der Schweiz laufend. Unter anderem steigen die Mieten, Krankenkassenprämien und der Strompreis. Die 13. AHV soll bald teilweise über Lohnbeiträge finanziert werden und obendrein beschäftigen uns die Folgen der CS-Krise, des Klimawandels und der Kriege. Daher stehen etwa Familien, junge Menschen oder Schweizer Bauern und Bäuerinnen finanziell am Limit. Was kann man persönlich eigentlich tun, um finanziell fit zu sein? Wie spart man am besten und wie oder wann soll man das Geld investieren?

Stellen Sie Ihre persönlichen Fragen rund um das Investieren und Sparen an unsere Expertin und Experten aus dem Bereich Fintech, Finanzdienstleistung und Beratung jetzt:

Gäste im Chat Box aufklappen Box zuklappen Lauro Böni Co-Gründer der Anlegeapp Kaspar& Angela Mygind Finanzberaterin für Frauen, Gründerin des Finanzblogs missfinance.ch Benjamin Manz Finanz- und Bankexperte, Gründer des Vergleichsportals moneyland.ch