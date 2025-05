Per E-Mail teilen

Europa rüstet auf. 800 Milliarden will die EU in den kommenden Jahren für die Aufrüstung ausgeben. Seit dem Ukrainekrieg stellt sich auch die Schweiz die Frage: Brauchen wir eine stärkere Armee oder müssen wir die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn stärken? Was ist uns Neutralität heute noch wert? Und wie sichern wir unsere Zukunft – mit Waffen oder mit Diplomatie?

Ihre Fragen rund um Militär, Neutralität und Sicherheit können Sie jetzt schon stellen. Unsere Fachrunde, bestehend aus Militärdozent Michael M. Olsansky, Hausarzt Antoine Chaix, Berufsoffizier Daniel Langenegger und Militärhistoriker Fritz Kälin, wird sie live beantworten von 20 bis 21:30 Uhr.

Am 20. Mai diskutiert der Club die Themen Sicherheit, Aufrüstung und Neutralität am Stammtisch in Einsiedeln, wo der Gedanke der bewaffneten Neutralität tief verwurzelt ist. Mit dabei sind: der Abt des Klosters Einsiedeln, Lokalpolitikerinnen und Nationalräte, ein Berufsmilitär, ein Pazifisten – und Menschen aus dem Ort.