Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am 5. November 2024 finden die Kongress- und Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Welche Fragen haben Sie noch zu den US-Wahlen, zu der aktuellen politischen Situation in den USA, zu Kamala Harris und Donald Trump? Unsere US-Korrespondenten Andrea Christen und Viviane Manz beantworten Ihre Fragen von 13:00 bis 14:30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt schon Ihre Fragen!

Gäste im News-Chat Box aufklappen Box zuklappen Viviane Manz

US-Korrespondentin SRF Andrea Christen

US-Korrespondent SRF