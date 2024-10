Einzelne Umfragen seien mit grosser Vorsicht zu betrachten, denn deren Resultate lägen meist innerhalb der Fehlerquote, so Politanalystin Amy Walter von «Cook Political Report» gegenüber SRF. Deshalb sei es möglich, dass am selben Tag eine Umfrage Trump vorne sehe, eine andere aber Harris. Interessant seien hingegen die Trends, die sich über einen längeren Zeitraum aus den unterschiedlichen Umfragen ablesen liessen.

Doch trotz erkennbarer Trends lasse sich einige Wochen vor der Wahl der Ausgang nicht voraussagen. Wer gewinnen werde, will auch Amy Walter nicht sagen. Es sei nicht so, dass sie Frage ausweichen wolle, aber es hänge wirklich davon ab, welche Themen kurz vor Wahltag im Zentrum stünden. Die bisherigen Umfragen zeigen also nur eines deutlich: Das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump ist eng.