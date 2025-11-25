 Zum Inhalt springen

Fragen und Antworten Welche Fragen haben Sie zu Tierschutz und Tierhaltung?

Nadja Brodmann und Antoine Goetschel beantworten von 11 bis 12:30 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt!

25.11.2025, 10:03

Die massive Tierquälerei in Ramiswil SO hat die Schweiz erschüttert und Fragen nach den Kontrollen in der Nutztierhaltung aufgeworfen. Gleichzeitig breiten sich aktuell die Vogelgrippe-Fälle im Land weiter aus. Wie verletzlich ist das System der Tierhaltung? Welche generellen Fragen haben Sie zu Tierhaltung und Tierschutz?

Unsere Expertenrunde beantwortet Ihre Fragen von 11 bis 12:30 Uhr live im Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Themen in diesem Liveticker

Gäste im News-Chat

Box aufklappen Box zuklappen

Nadja Brodmann
Geschäftsleitung & Leiterin Tierschutz
Zürcher Tierschutz

Antoine Goetschel
Präsident Global Animal Law GAL Verein, ehem. Tieranwalt des Kantons Zürich und Autor
Antoine F. Goetschel

Regional Diagonal, 22.11.25, 12:03 Uhr ; 

