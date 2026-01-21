 Zum Inhalt springen

Fragen und Antworten Welche Fragen haben Sie zum WEF und Europas Sicherheit?

Gesine Weber und Roland Popp beantworten von 10.30 bis 12.00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt!

21.01.2026, 09:34

Trump kommt ans WEF und die Welt fragt sich: Wohin führt seine Aussenpolitik? Grönland, Venezuela, Drohungen gegen Teheran und die Ukraine – Washington setzt auf Druck. Hat Europa die Kraft für eine eigenständige Sicherheitspolitik?

Was wollen Sie über das WEF und die Sicherheitslage in Europa wissen? Unsere Fachrunde beantwortet Ihre Fragen live im «Club»-Chat. Stellen Sie jetzt Ihre Frage:

Gäste im «Club»-Chat

Gesine Weber
Politologin, Sicherheitsexpertin
CSS ETH Zürich

Roland Popp
Sicherheitsexperte
MILAK an der ETH Zürich

Sendung zum Chat

Club-Logo
20.01.2026 | Grönland, Iran, Venezuela – Eine Welt nach Trumps Regeln

SRF Club, 20.01.2026, 22.25 Uhr ; 

