Über zehn Gäste, darunter die Mehrzahl mit Beeinträchtigungen, kommen aus Anlass der ersten Behindertensession im Bundeshaus in einer «Arena Spezial» zu Wort. Nach der Debatte im Parlament geht die Diskussion am Abend im Studio 8 weiter. Hat die Behindertensession mehr als nur symbolischen Charakter? Wie barrierefrei ist die Schweiz? Und wo hapert es bei der Gleichstellung?

